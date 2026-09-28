Call of Duty introduceert skintoggle om skins uit te schakelen

Heb jij het altijd apart gevonden om gesniped te worden door Nicky Minaj, Beavis of Butt-head in Call of Duty: Warzone? Die tijden zijn spoedig voorbij. Activision introduceert namelijk de optie om skins die niet in de release van Call of Duty: Modern Warfare 4 zitten uit te schakelen.

Met de start van Call of Duty: Warzone - Modern Warfare 4 Season 1 wordt het mogelijk om gebruik te maken van de ‘Operator Skin Toggle’. Dit nieuwe filter schakelt operatorskins die niet in de release van Call of Duty: Modern Warfare 4 zitten volledig uit. Mocht je door het leven gaan verkleed als American Dad, dan blijf je je eigen skin uiteraard wel zien. Belangrijk om te weten is dat de skins enkel voor jou worden uitgezet, niet voor andere spelers.

Bovenstaand nieuws betekent echter niet dat Activision stopt met de productie van skins. Call of Duty: Warzone wordt namelijk nog regelmatig van de nodige skins voorzien. De kans is daarnaast klein dat deze optie een enorme impact gaat hebben op het aantal microtransacties in de game. Spelers die de skins graag zien, maken waarschijnlijk ook geen gebruik van de nieuwe toggle.

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.