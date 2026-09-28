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Call of Duty introduceert skintoggle om skins uit te schakelen

Door Rudy Wijnberg
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Heb jij het altijd apart gevonden om gesniped te worden door Nicky Minaj, Beavis of Butt-head in Call of Duty: Warzone? Die tijden zijn spoedig voorbij. Activision introduceert namelijk de optie om skins die niet in de release van Call of Duty: Modern Warfare 4 zitten uit te schakelen.

Met de start van Call of Duty: Warzone - Modern Warfare 4 Season 1 wordt het mogelijk om gebruik te maken van de ‘Operator Skin Toggle’. Dit nieuwe filter schakelt operatorskins die niet in de release van Call of Duty: Modern Warfare 4 zitten volledig uit. Mocht je door het leven gaan verkleed als American Dad, dan blijf je je eigen skin uiteraard wel zien. Belangrijk om te weten is dat de skins enkel voor jou worden uitgezet, niet voor andere spelers.

Call of Duty Warzone Skin Toggle 1
Call of Duty Warzone Skin Toggle 2

Bovenstaand nieuws betekent echter niet dat Activision stopt met de productie van skins. Call of Duty: Warzone wordt namelijk nog regelmatig van de nodige skins voorzien. De kans is daarnaast klein dat deze optie een enorme impact gaat hebben op het aantal microtransacties in de game. Spelers die de skins graag zien, maken waarschijnlijk ook geen gebruik van de nieuwe toggle.

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2676 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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