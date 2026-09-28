Call of Duty introduceert skintoggle om skins uit te schakelen
Heb jij het altijd apart gevonden om gesniped te worden door Nicky Minaj, Beavis of Butt-head in Call of Duty: Warzone? Die tijden zijn spoedig voorbij. Activision introduceert namelijk de optie om skins die niet in de release van Call of Duty: Modern Warfare 4 zitten uit te schakelen.
Met de start van Call of Duty: Warzone - Modern Warfare 4 Season 1 wordt het mogelijk om gebruik te maken van de ‘Operator Skin Toggle’. Dit nieuwe filter schakelt operatorskins die niet in de release van Call of Duty: Modern Warfare 4 zitten volledig uit. Mocht je door het leven gaan verkleed als American Dad, dan blijf je je eigen skin uiteraard wel zien. Belangrijk om te weten is dat de skins enkel voor jou worden uitgezet, niet voor andere spelers.
Bovenstaand nieuws betekent echter niet dat Activision stopt met de productie van skins. Call of Duty: Warzone wordt namelijk nog regelmatig van de nodige skins voorzien. De kans is daarnaast klein dat deze optie een enorme impact gaat hebben op het aantal microtransacties in de game. Spelers die de skins graag zien, maken waarschijnlijk ook geen gebruik van de nieuwe toggle.
Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
Call of Duty: Modern Warfare 4 - PS5
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Xbox Series X
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Steelbook Edition - PS5
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Nintendo Switch 2 - (Code in Box)
-
Releases
10 must-have games van oktober 2026 met Gears of War: E-Day
De kans dat jouw backlog van september 2026-games al is afgewerkt is nul procent, maar toch moeten we kijken naar de must-have games van oktober 2026.31 reacties
-
Trailer
Maak kennis met de campaign van Call of Duty: Modern Warfare 4
XBOX heeft een bombastische trailer van Call of Duty: Modern Warfare 4 vrijgegeven tijdens Tokyo Game Show 2026. Check hier de nieuwe beelden!2 reacties
-
Trailer
Dit is het volledige verhaal van Call of Duty: Modern Warfare
Call of Duty: Modern Warfare 4 borduurt voort op drie eerdere games. Met deze narrative recap ben je weer helemaal bij voor de te komen campagne.2 reacties
-
Trailer
Alleen Xbox-spelers zien unieke Call of Duty: Modern Warfare 4 skin
Wie een pre-order voor Call of Duty: Modern Warfare 4 plaatst voor zijn Xbox-console, krijgt een speciale skin die alleen Xbox-spelers kunnen zien.1 reactie
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.