Microsoft CEO Nadella tevreden over reorganisatie XBOX

De laatste tijd komen er weinig positieve berichten vanuit het groene XBOX-kamp, maar CEO van Microsoft Satya Nadella ziet de gebeurtenissen positief in. In een podcast laat Nadella weten dat Asha Sharma de organisatie van XBOX aan het stroomlijnen is en dat is volgens hem mooi om te zien.

Sinds Asha Sharma de scepter zwaait bij XBOX gaat nog niet alles helemaal van een leien dakje. Inmiddels hebben al zo'n 1600 werknemers te horen gekregen dat zij op zoek moeten naar een andere baan en de verwachting is dat dat aantal aan het einde van het fiscale jaar verdubbeld is. Spijtig voor al die mensen, maar Satya Nadella, CEO van Microsoft heeft geen tijd voor medelijden of empathie; het is vooral mooi om te zien dat de organisatie gestroomlijnd wordt door Asha Sharma.

Dat vertelt hij in de Sources Podcast met Alex Health. Dat die reorganisatie ontzettend veel werknemers hun baan heeft gekost doet er kennelijk even niet zoveel toe. Immers wordt er gewerkt aan een XBOX-merk dat groter en groter groeit en dat is waar het om gaat. Het doel is om een geweldige uitgever te zijn en een geweldig platform te bieden voor zowel pc's als XBOXen. Het doel is dus niet om een goede werkgever te zijn en sympathie op te brengen voor de medewerkers die daar dagelijks hard voor werken.

There's some amount of streamlining the team is doing, and Asha is going, which is great to see. And then we have to invent the right sustainable business model that allows us to deliver gaming to more and more people. That has always been the goal, which is, we want to be a great publisher and a great platform provider for games across both PCs and Xboxes. Satya Nadella

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