Microsoft CEO Nadella tevreden over reorganisatie XBOX
De laatste tijd komen er weinig positieve berichten vanuit het groene XBOX-kamp, maar CEO van Microsoft Satya Nadella ziet de gebeurtenissen positief in. In een podcast laat Nadella weten dat Asha Sharma de organisatie van XBOX aan het stroomlijnen is en dat is volgens hem mooi om te zien.
Sinds Asha Sharma de scepter zwaait bij XBOX gaat nog niet alles helemaal van een leien dakje. Inmiddels hebben al zo'n 1600 werknemers te horen gekregen dat zij op zoek moeten naar een andere baan en de verwachting is dat dat aantal aan het einde van het fiscale jaar verdubbeld is. Spijtig voor al die mensen, maar Satya Nadella, CEO van Microsoft heeft geen tijd voor medelijden of empathie; het is vooral mooi om te zien dat de organisatie gestroomlijnd wordt door Asha Sharma.
Dat vertelt hij in de Sources Podcast met Alex Health. Dat die reorganisatie ontzettend veel werknemers hun baan heeft gekost doet er kennelijk even niet zoveel toe. Immers wordt er gewerkt aan een XBOX-merk dat groter en groter groeit en dat is waar het om gaat. Het doel is om een geweldige uitgever te zijn en een geweldig platform te bieden voor zowel pc's als XBOXen. Het doel is dus niet om een goede werkgever te zijn en sympathie op te brengen voor de medewerkers die daar dagelijks hard voor werken.
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Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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