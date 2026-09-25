Starfield 2 gaat nooit gebeuren, aldus ex-ontwikkelaar
Kurt Kuhlmann, voormalig 'lead systems designer' van Starfield, heeft in een interview met FRVR aangegeven dat een vervolg niet gaat uitkomen.
De reden die de beste man geeft is vrij eenvoudig: de RPG heeft simpelweg niet genoeg verkocht om een sequel te verantwoorden. Ondanks het feit dat het succes niet aanwezig was voor een opvolging, hoopt Kuhlmann stiekem wel op een Starfield 2. Hij gelooft namelijk dat de game niet helemaal geschapen is naar Todd Howard's visie en dat een sequel kan voortborduren op de basis die er nu staat.
Bethesda heeft momenteel andere projecten lopen, namelijk Fallout 5 en The Elder Scrolls VI. Toch blijft Starfield updates en DLC's ontvangen en Kuhlmann spreekt dan ook de hoop uit voor additionele features, zoals een uitgebreider bouwsysteem. Ook geeft de ontwikkelaar toe dat Starfield eigenlijk een veel groter ontwikkelteam nodig had om de ambities waar te maken.
Starfield is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Liever een solide fallout of ES (als Bethesda dat nog kan) dan een "Starfield 2 waar we deze keer misschien wel ons best voor doen"
Want ik heb Todd nog geen 1 keer horen zeggen dat de game niet is zoals hij het wou, die vond het allemaal fantastisch, zelf heb ik de game na 3-4 uur uitproberen weggelegd aangezien elke missie een fetch quest was of "praat met persoon A, die stuurt je naar persoon B waarna je teruggestuurd word naar persoon B zonder enige bevredigende conclusie...voor een detective sidequest"