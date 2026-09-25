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Starfield 2 gaat nooit gebeuren, aldus ex-ontwikkelaar

Door Bram Noteboom
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Kurt Kuhlmann, voormalig 'lead systems designer' van Starfield, heeft in een interview met FRVR aangegeven dat een vervolg niet gaat uitkomen.

De reden die de beste man geeft is vrij eenvoudig: de RPG heeft simpelweg niet genoeg verkocht om een sequel te verantwoorden. Ondanks het feit dat het succes niet aanwezig was voor een opvolging, hoopt Kuhlmann stiekem wel op een Starfield 2. Hij gelooft namelijk dat de game niet helemaal geschapen is naar Todd Howard's visie en dat een sequel kan voortborduren op de basis die er nu staat.

Bethesda heeft momenteel andere projecten lopen, namelijk Fallout 5 en The Elder Scrolls VI. Toch blijft Starfield updates en DLC's ontvangen en Kuhlmann spreekt dan ook de hoop uit voor additionele features, zoals een uitgebreider bouwsysteem. Ook geeft de ontwikkelaar toe dat Starfield eigenlijk een veel groter ontwikkelteam nodig had om de ambities waar te maken.

Starfield 2 sequel vervolg 2026

Starfield is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: FRVR
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5559 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Starfield
Winnaar
Starfield

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Bethesda Game Studios

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

6 september 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
56 minuten geleden

Liever een solide fallout of ES (als Bethesda dat nog kan) dan een "Starfield 2 waar we deze keer misschien wel ons best voor doen"
Want ik heb Todd nog geen 1 keer horen zeggen dat de game niet is zoals hij het wou, die vond het allemaal fantastisch, zelf heb ik de game na 3-4 uur uitproberen weggelegd aangezien elke missie een fetch quest was of "praat met persoon A, die stuurt je naar persoon B waarna je teruggestuurd word naar persoon B zonder enige bevredigende conclusie...voor een detective sidequest"

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