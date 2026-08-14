Gerucht: The Elder Scrolls 6 heet The Elder Scrolls VI: Sentinel
Afgelopen week bracht Xbox-CEO Asha Sharma een bezoek aan Bethesda om The Elder Scrolls 6 te spelen. Om het publiek af te leiden van de protesten die buiten gaande waren, teasete Sharma de subtitel van The Elder Scrolls 6 met acht sterretjes. Theorieën suggereren dat deze sterretjes staan voor The Elder Scrolls VI: Sentinel. De hint hiervoor komt voort uit Bethesda's andere game: Starfield.
De tease van Asha Sharma heeft de geruchtenmolen weer flink doen draaien. Toch is er één plausibele hint uit voortgekomen. In een screenshot uit Starfieldscharacter creator bespeuren gebruikers een zestiencijferige code. Deze code is drie jaar geleden al ontcijferd, want wanneer we deze opsplitsen in acht paren van twee, krijgen we de volgende reeks: 19-05-14-20-09-14-05-12. Leggen we deze reeks naast het alfabet, dan spelt dat het woord Sentinel.
Sentinel is toevallig een grote stad in de Hammerfell-regio, een gebied dat voorkomt in de lore van The Elder Scrolls. Deze regio werd al snel na de aankondiging van The Elder Scrolls VI in 2018 geopperd als de locatie waar de game zich afspeelt. Nu kan het natuurlijk toeval zijn dat Sentinel precies matcht met de acht sterretjes van Sharma, maar de claim wordt in een comment op X ondersteund door Michael Kirkbride, voormalig schrijver van Bethesda.
Wat denken jullie? Gaat de nieuwe game van Bethesda, die god mag weten wanneer verschijnt, Sentinel heten? En wat vinden jullie überhaupt van de naam The Elder Scrolls VI: Sentinel? Laat het weten in de comments.
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Mag het toch niet hopen. Klinkt te futuristisch. Snap dat het onderdeel is van de lore, maar echt een krachtige naam als Skyrim, Oblivion of Morrowind vind ik het niet.
We gaan het zien. Ik kan me nog herinneren dat men dacht dat het The Elder Scrolls VI: Redfall zou gaan worden. Boy, were they wrong.
Meestal als het nieuws over een bepaalde game je om de oren vliegen, betekend het dat die game spoedig een trailer/release datum krijgt.. Tenminste, best vaak. Dus ben benieuwd of we binnenkort een openbaring krijgen over de game 👌🏻
Blijft gewoon zo stom hoe vroeg die game is aangekondigd.
Het levert wel free marketing op die je wel weer. Raadseltjes doen het goed.
Erg benieuwd naar deze game. Volgens mij nog nooit een slecht deel van gezien en Skyrim was wel echt een ding in die tijd en ver daarna.
Zelfs op een Dominator en Decibel draaide ze destijds "I am Dragonborn".
Niet onderschatten.
Over een jaar of 6 weten we het zeker :p
Dan wordt het volgende screenshot gepost met de subtitel erop geplakt.