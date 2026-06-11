Xbox-topman vindt The Elder Scrolls VI indrukwekkend
Het is inmiddels acht jaar geleden dat Bethesda The Elder Scrolls VI aankondigde met een korte teaser. Sindsdien blijft het vooral stil rond de langverwachte RPG, al heeft Xbox-topman Matt Booty nu wel iets losgelaten over de staat van de game.
Tijdens de Xbox Games Showcase bleef The Elder Scrolls VI opnieuw afwezig. In een interview met Variety kreeg Booty de vraag hoe Xbox omgaat met de hoge verwachtingen van fans, zeker wanneer een game na al die jaren nog altijd niet wordt getoond. Volgens Booty is dat een lastige balans. Aan de ene kant wil je spelers enthousiast maken voor waar teams aan werken, maar aan de andere kant wil je pas iets laten zien wanneer het juiste moment daar is. Zodra je een game toont, schep je volgens hem ook de verwachting dat die release dichterbij komt.
Dat klinkt niet bepaald alsof The Elder Scrolls VI om de hoek staat. Toch benadrukt Booty dat hij de game inmiddels zelf bij Bethesda heeft gezien. Volgens hem ziet de RPG er indrukwekkend uit en verloopt de ontwikkeling goed.
Een echte onthulling blijft voorlopig dus nog uit. Bethesda lijkt de game pas opnieuw te willen tonen wanneer er ook echt iets concreets te melden valt. Na acht jaar wachten is dat misschien verstandig, al maakt het de dorst naar een nieuwe trailer er niet kleiner op.
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Krijg een beetje een “wij van wc eend” gevoel hierbij..
Neemt niet weg dat ik heel erg benieuwd ben en hoop oprecht dat ‘t een hele goede game wordt..dat heeft Bethesda nodig.
Skyrim is één van mijn favoriete RPG’s ooit, maar juist daardoor denk ik dat The Elder Scrolls VI bijna alleen maar kan tegenvallen. De verwachtingen zijn inmiddels zo absurd hoog dat geen enkele game daar nog realistisch aan kan voldoen. En zoals anderen hier al terecht zeggen: Starfield voelde op veel vlakken gewoon achterhaald. Al die laadschermen, de houterige animaties en de typische Bethesda‑gameplay maken het alsof je een game uit 2010 speelt met een nieuw likje verf.
Het grootste probleem blijft voor mij de Creation Engine. Bethesda sleept die al mee sinds Morrowind, en hoe zwaar ze ’m ook hebben verbouwd, de beperkingen blijven zichtbaar. In 2026 mag je toch verwachten dat een studio van dit formaat eindelijk overstapt op een moderne engine die niet constant tegen zijn eigen grenzen aanloopt. Ik hoop ergens toch dat ze voor TES VI op een andere engine overstappen en dat het stiekem daarom zo lang duurt.
Uiteindelijk voelt dit soort corporate praat daarom ook zo leeg. “Indrukwekkend”, “ambitieus”, het zijn woorden die weinig zeggen zolang we niet zien dat Bethesda echt iets fundamenteel anders doet. En ja, zodra de echte onthulling komt zal Todd “it just works” Howard ongetwijfeld weer een show neerzetten waar je bijna in wilt geloven. Maar uiteindelijk moet de game het waarmaken, niet de marketing.
Verassing zeg. Topman spreekt lovend over producten eigen bedrijf. Het was pas nieuws als hij mheeee had gezegd.
Waarom moet dit nou weer zo lang duren.
it better be good……
Ik vind het enorm cringe wanneer een (te) groot bedrijf een hele boel opkoopt en dan plots met (alle) aandacht gaat lopen. Het doet me aan Bezos denken die aan “de fans” vroeg welke nieuwe Bond ze graag willen zien, nadat meneer alle rechten had gekocht.
Hou gewoon je mond en zie vooral dat je personeel niet ontslagen moet worden of gaat lopen.
Laat maar een trailer zien bepalen we zelf wel hoe geweldig het is.
Hopelijk doet Xbox het zoals dit jaar alleen games tonen die binnen het jaar uitkomen. En stopt het met die vergezichten. Sony ook laatst wat is toegevoegde waarde om die God of war trilogie aan te kondigen terwijl het nog in pre productie is? Nintendo ook vroeger met de 3D Zelda te vroeg aankondigen zodat je het meerdere keren intern moet uitstellen. Stop daarmee haha😋