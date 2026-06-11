Xbox-topman vindt The Elder Scrolls VI indrukwekkend

Het is inmiddels acht jaar geleden dat Bethesda The Elder Scrolls VI aankondigde met een korte teaser. Sindsdien blijft het vooral stil rond de langverwachte RPG, al heeft Xbox-topman Matt Booty nu wel iets losgelaten over de staat van de game.

Tijdens de Xbox Games Showcase bleef The Elder Scrolls VI opnieuw afwezig. In een interview met Variety kreeg Booty de vraag hoe Xbox omgaat met de hoge verwachtingen van fans, zeker wanneer een game na al die jaren nog altijd niet wordt getoond. Volgens Booty is dat een lastige balans. Aan de ene kant wil je spelers enthousiast maken voor waar teams aan werken, maar aan de andere kant wil je pas iets laten zien wanneer het juiste moment daar is. Zodra je een game toont, schep je volgens hem ook de verwachting dat die release dichterbij komt.

Dat klinkt niet bepaald alsof The Elder Scrolls VI om de hoek staat. Toch benadrukt Booty dat hij de game inmiddels zelf bij Bethesda heeft gezien. Volgens hem ziet de RPG er indrukwekkend uit en verloopt de ontwikkeling goed.

Een echte onthulling blijft voorlopig dus nog uit. Bethesda lijkt de game pas opnieuw te willen tonen wanneer er ook echt iets concreets te melden valt. Na acht jaar wachten is dat misschien verstandig, al maakt het de dorst naar een nieuwe trailer er niet kleiner op.