Wake Island keert grootser terug in Battlefield 6
Battlefield Studios heeft Wake Island uitgebreid uitgelicht voor Battlefield 6. De iconische map werd eerder al genoemd voor Season 4, maar nu krijgen spelers een beter beeld van hoe de vernieuwde versie is opgebouwd.
Dat Wake Island onderweg was, werd eerder al duidelijk via de Season 4-roadmap. De map wordt toegevoegd als onderdeel van update 1.4.2.0 en verschijnt als zeventiende map van het seizoen. Wake Island is een van de bekendste locaties uit de geschiedenis van Battlefield. De hoefijzervormige eilandmap verscheen voor het eerst in Battlefield 1942 en keerde daarna meerdere keren terug, onder meer in Battlefield 2, Battlefield 1943, Battlefield 3 en Battlefield V. Voor Battlefield 6 is de map opnieuw aangepast, met extra aandacht voor naval warfare, luchtgevechten en infanterie die tussen delen van het atol moet bewegen.
Volgens Battlefield Studios is de map niet simpelweg teruggezet zoals veteranen hem kennen. De ontwikkelaar heeft onder meer gekeken naar reistijden, mapgrenzen, voertuigverdeling en de hoeveelheid dekking voor infanterie. Wake Island moet nog steeds open en groots aanvoelen, maar spelers moeten niet constant het idee hebben dat ze als een wandelend doelwit over het strand hobbelen. Een belangrijke nieuwe toevoeging is de Shipwreck in het midden van de map. In eerdere versies bestond dat deel vooral uit open water, waardoor snipers veel voordeel hadden en boten weinig veilige routes kregen. Het wrak van de MV Cetus moet daar verandering in brengen, met meer dekking, ziplines en nieuwe mogelijkheden voor infanterie en boten.
Ook tunnels spelen een grotere rol. Ze verbinden onder meer de Barracks, Hangar, Ammo Depot, Fuel Storage en Docks, waardoor spelers sneller tussen objectives bewegen, makkelijker kunnen flanken of juist kunnen ontsnappen wanneer een gevecht uit de hand loopt. Bekende plekken zoals Taussig Radar Station, Heel Point Barracks, Hangar One en Toyoshima Docks keren terug in vernieuwde vorm. Daarmee blijft Wake Island herkenbaar voor veteranen, maar krijgt de map genoeg nieuwe routes en aanpassingen om niet alleen op nostalgie te leunen.
Wake Island is vanaf 18 augustus beschikbaar in Battlefield 6 als onderdeel van Season 4. Lees hier Rudy's Battlefield 6 review.
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Tof om deze map in Battlefield 6 weer te spelen..Laat maar nog meer goede remakes van maps erbij komen of goede nieuwe maps
Wake Island blijft één van mijn favoriete Battlefield maps ooit! Ik heb er enorm veel zin in om deze nieuwe versie te gaan spelen. Volgende week maar even proberen! 😎
Inderdaad goed dat ze wat meer plekken voor dekking hebben toegevoegd, met BF1942 had je het probleem van snipers niet maar diezelfde map zou hier ellendig worden.