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Battlefield 6 betreedt de Danger Zone in Top Gun cinematic

Door Rudy Wijnberg
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Het is haast een collab die je als vanzelfsprekend acht, maar het heeft toch tot nu moeten duren voordat we een officiële Battlefield 6 x Top Gun-samenwerking zagen. De Battlefield 6 Top Gun-update is vanaf 18 augustus beschikbaar en gaat gelijktijdig live met de weeklange Battlefield 6 free trial. Bekijk nu de spectaculaire Top Gun cinematic!

Betreed het luchtruim in de gloednieuwe Battlefield 6 Top Gun-update. In deze update kruipen we in de cockpit van de tweezits F/A-81F Super Spectre en F-74A Seacat. Ook kunnen we deelnemen aan Gauntlet: Fighter Sweep, waarin vliegtuigen het luchtruim domineren terwijl op de grond intense vuurgevechten plaatsvinden. Tevens gaat de update gepaard met een aantal uitdagingen. Weet je deze te voltooien, dan ontgrendel je natuurlijk Top Gun-gerelateerde items.

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Mocht je Battlefield 6 niet hebben, dan kan je toch nog deelnemen aan de pret. Van 18 tot en met 25 augustus organiseert EA namelijk weer een gratis proefperiode, waarin spelers de game tijdelijk gratis kunnen spelen.

Battlefield 6 is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: EA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Battlefield 6
Battlefield 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Battlefield Studios

Uitgever

Electronic Arts

Release

10 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
3 dagen geleden om 13:46

De Ace Combat cross over vond ik leuker. Maar ziet er wel leuk uit!

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