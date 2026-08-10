Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Battlefield 6-speler krijgt refund na 470 speeluren

Door Claudia Tjia
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Een Battlefield 6-speler heeft van Steam een volledige terugbetaling gekregen nadat hij naar eigen zeggen bijna 470 uur in de game had gestoken. De opvallende reden voor de restitutie is het verwijderen van meerdere gamemodi, waaronder Rush, zijn favoriete modus.

De speler deelde zijn verhaal op Reddit en stelt dat Steam de aankoop van zijn Battlefield 6 Phantom Edition heeft terugbetaald. Voor die versie betaalde hij bij de release ongeveer honderd dollar. Volgens de speler was vooral het verwijderen van gamemodus Rush de reden om contact op te nemen met Steam Support. Eerder verdwenen ook King of the Hill en Squad Deathmatch uit Battlefield 6. De speler zou tegenover Steam hebben uitgelegd dat hij deze modi juist speelde omdat ze onderdeel waren van de game die hij had gekocht.

Om zijn verhaal te ondersteunen, wees de speler Steam Support op de officiële website van Battlefield 6. Daar zouden de betreffende modi nog worden genoemd, terwijl er ook berichten staan over het verwijderen ervan. Volgens de speler vond de medewerker van Steam Support dat deze situatie niet klopte en werd daarna besloten om het volledige aankoopbedrag terug te betalen. Het gaat daarbij om een opvallende uitzondering, want Steam hanteert normaal gesproken duidelijke voorwaarden voor restituties. Een terugbetaling na honderden speeluren is dan ook geen gebruikelijke gang van zaken.

Het is niet bekend of Steam in vergelijkbare gevallen vaker een restitutie heeft toegekend. Ook is er geen aanwijzing dat Steam zijn refundbeleid voor Battlefield 6 heeft aangepast. Het verhaal van deze speler lijkt daarom vooral een uitzonderlijk geval te zijn.

Bron: Reddit
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 217 reviews 3406 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Battlefield 6
Battlefield 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Battlefield Studios

Uitgever

Electronic Arts

Release

10 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Starscreamer
Starscreamer
lvl4 Reply Goblin
6 dagen geleden om 14:15

Nadeel hij kan de game niet meer spelen.
Man 470 uur moet al het geld waard zijn.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 16:12

Gratis gespeeld!
Je zou zeggen geld wel waard met zoveel uur haha.

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 16:01

Een brutaal mens heeft de halve wereld.

1
Avatar Rero
Rero
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 15:31

Haha fantastisch!

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 15:24

Snap niet waarom ze gamemodi verwijderen na een launch van een spel, alsof ze ons willen verplichten om conquest te spelen.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 15:05

Zozo is wel n unicum denk ik ja maar goed, snap m wel dus mooi dat het is gelukt. Al je favoriete gamemodi gewoon weg... Tja dan ben je er goed klaar mee ook denk ik zo.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord