Battlefield 6-speler krijgt refund na 470 speeluren

Een Battlefield 6-speler heeft van Steam een volledige terugbetaling gekregen nadat hij naar eigen zeggen bijna 470 uur in de game had gestoken. De opvallende reden voor de restitutie is het verwijderen van meerdere gamemodi, waaronder Rush, zijn favoriete modus.

De speler deelde zijn verhaal op Reddit en stelt dat Steam de aankoop van zijn Battlefield 6 Phantom Edition heeft terugbetaald. Voor die versie betaalde hij bij de release ongeveer honderd dollar. Volgens de speler was vooral het verwijderen van gamemodus Rush de reden om contact op te nemen met Steam Support. Eerder verdwenen ook King of the Hill en Squad Deathmatch uit Battlefield 6. De speler zou tegenover Steam hebben uitgelegd dat hij deze modi juist speelde omdat ze onderdeel waren van de game die hij had gekocht.

Om zijn verhaal te ondersteunen, wees de speler Steam Support op de officiële website van Battlefield 6. Daar zouden de betreffende modi nog worden genoemd, terwijl er ook berichten staan over het verwijderen ervan. Volgens de speler vond de medewerker van Steam Support dat deze situatie niet klopte en werd daarna besloten om het volledige aankoopbedrag terug te betalen. Het gaat daarbij om een opvallende uitzondering, want Steam hanteert normaal gesproken duidelijke voorwaarden voor restituties. Een terugbetaling na honderden speeluren is dan ook geen gebruikelijke gang van zaken.

Het is niet bekend of Steam in vergelijkbare gevallen vaker een restitutie heeft toegekend. Ook is er geen aanwijzing dat Steam zijn refundbeleid voor Battlefield 6 heeft aangepast. Het verhaal van deze speler lijkt daarom vooral een uitzonderlijk geval te zijn.