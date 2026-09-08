Battlefield Studios heeft grote plannen voor diens Battle Royale-variant REDSEC. Nieuwe gamemodi, Proximity Chat en meer maken een opkomst. Via een blogpost wordt alle nieuwe informatie op een rijtje gezet.

De online multiplayer van Battlefield 6 is een belangrijk component, maar tegelijkertijd wordt er gekeken naar verse content voor de Battle Royale-versie REDSEC. Season 5 van de shooter brengt de Rapid Royale-modus met zich mee. Deze variant van Battle Royale draait om snellere matches, meer vuurgevechten en minder tijd in de wachtkamer. Hiermee hoopt Battlefield Studios kortere matches aan te bieden en daardoor een kritiekpunt van REDSEC op te lossen. Verder kunnen spelers vanaf 15 september meer horen van de squad om hen heen met de komst van de Proximity Chat. Deze feature wordt in eerste instantie alleen beschikbaar gesteld in de Battle Royale-modus. Tot slot keert de Elite Series terug voor de fans van competitief gamen. Deze vindt plaats 4 december 4 2026 tot en met 16 januari 2027 en wordt over diverse plekken in de wereld gehouden. Check vooral de bronvermelding voor alle details.

Battlefield 6 en REDSEC zijn nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.