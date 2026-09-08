Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Battlefield REDSEC wordt uitgebreid met nieuwe gamemodi en andere updates

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Battlefield Studios heeft grote plannen voor diens Battle Royale-variant REDSEC. Nieuwe gamemodi, Proximity Chat en meer maken een opkomst. Via een blogpost wordt alle nieuwe informatie op een rijtje gezet.

De online multiplayer van Battlefield 6 is een belangrijk component, maar tegelijkertijd wordt er gekeken naar verse content voor de Battle Royale-versie REDSEC. Season 5 van de shooter brengt de Rapid Royale-modus met zich mee. Deze variant van Battle Royale draait om snellere matches, meer vuurgevechten en minder tijd in de wachtkamer. Hiermee hoopt Battlefield Studios kortere matches aan te bieden en daardoor een kritiekpunt van REDSEC op te lossen. Verder kunnen spelers vanaf 15 september meer horen van de squad om hen heen met de komst van de Proximity Chat. Deze feature wordt in eerste instantie alleen beschikbaar gesteld in de Battle Royale-modus. Tot slot keert de Elite Series terug voor de fans van competitief gamen. Deze vindt plaats 4 december 4 2026 tot en met 16 januari 2027 en wordt over diverse plekken in de wereld gehouden. Check vooral de bronvermelding voor alle details.

Battlefield 6 REDSEC update Season 4 5

Battlefield 6 en REDSEC zijn nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Electronic Arts
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5437 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Battlefield 6
Battlefield 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Battlefield Studios

Uitgever

Electronic Arts

Release

10 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
4 uur geleden

Nice kijk er naar uit!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord