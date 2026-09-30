GTA 6 laat orkanen los en telt 170 verschillende dieren
Amerikaanse outlets hebben een eerste speelsessie met GTA 6 in de zak. Deze previews bevatten natuurlijk de nodige details over Rockstars aankomende misdaadsimulator. Zo weet Game Informer te bevestigen dat Grand Theft Auto 6 een geavanceerd weersysteem krijgt, waardoor je orkanen en tropische stormen om de oren kunt krijgen. Dat niet alleen, we kunnen ook op jacht naar diverse dieren die zich in Leonida County bevinden.
GTA 6 biedt zonneschijn, maar ook heftige weersomstandigheden
Hoewel Miami doorgaans een zonovergoten landschap biedt, is het lang niet altijd even prettig in de virtuele Amerikaanse staat. Waar we in GTA 6's Vice City kunnen genieten van heerlijke zomerbriesjes, kan het ook zijn dat er een orkaan over het landschap raast. Als we Game Informer mogen geloven, dan is het een indrukwekkend evenement om te aanschouwen, waarbij het water van de daken gutst en blikseminslagen door de controller gieren.
Dat Game Informer dit heeft weten te spotten, wordt bevestigd door Owen Shepard, Vice President of Art for Lighting and Rendering bij Rockstar Games. Shepard zegt hier het volgende over (via Kotaku):
“Heavy clouds, strong winds, dense atmospherics, and a lot of rain combine so that everything is dripping wet, water is gushing off roof edges and lampposts, thunder rumbles, and flashes of lightning light up the clouds dramatically,”
“[Expect] offshore breezes after sunset, convectional updrafts, and occlusion from buildings,” said Shepard. “Hair and debris will swirl around on rooftops; gusts of wind will blow ripples over the water surface and bend the grass in swamps.”
“We have re-engineered our weather system to make everything much more localized and persistent, and really wanted the world to feel dynamically solid and achieve a sense of scale we haven’t felt before. The world features new fully dynamic cloudscapes that roll across the map; these give us a broad spectrum of weather, from the clear blue skies of a Miami winter to the vertiginous cumulonimbus clouds with sporadic lightning that you see most afternoons in the Floridian summer and autumn.”
Jagen in een ruig landschap
In Game Informers veertien (!!) pagina's tellende preview gaat het echter niet alleen over regendruppels, onweersbuien en dakgoten. Het blijkt namelijk ook dat er maar liefst 170 verschillende dieren in Leonida County leven. Het gaat hierbij om zestig vogelsoorten, meer dan dertig zoogdieren en diverse zeewezens zoals haaien, vissen, reptielen en meer.
Het zijn echter niet alleen reguliere wezens die in een David Attenborough-documentaire voorbijkomen. Rockstar heeft namelijk ook aan Game Informer bevestigd dat de game, net zoals Red Dead Redemption 2, legendarische dieren kent. Hoeveel dat er precies gaan zijn en wat we in ruil voor het jagen krijgen, is vooralsnog onbekend.
Staat jouw pre-order voor de game al? Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Tot nu toe heb ik me met elk deel van GTA kostelijk vermaakt. Ik heb nooit naar de games gekeken als ‘ground breaking’ of ‘GOTY’, noch heb ik me bezig gehouden met nieuwe features. De open wereld, actie en humor staan bij mij voorop. Ik heb denk ik zo’n 250 uur totaal op de teller staan met deel V, en vind het nog steeds een brute game. Deel VI zal ik dan ook gaan spelen als opvolger van V, zonder extreme verwachtingen. Sterker nog, ik ben van mening dat als VI dezelfde humor bevat en dezelfde graphics/mechanics als V zou hebben, maar dan een nieuwe wereld en verhaal, ik me ook met dit deel weer uren ga vermaken! Ik ga niet nitpicken op een biertje die in Jason’s hand spawned, of een kartonnen doos kogels tegenhoudt of het een tank is. Het is en blijft een game, geniet er lekker van als het je ding is. En is het niet je ding, ook prima! Er zijn en komen dit jaar nog genoeg pareltjes voor elk wat wils.
Even een random relevant nieuws item waar ik aan moest denken bij dit artikel 😅.
Tot nu toe zijn er dit orkaanseizoen op de Amerikaanse oostkust nog geen orkanen gemeten. Het orkaanseizoen loopt nog tot 30 november en voor zover gemeten is het nog nooit voorgekomen dat het zolang duurde voordat de eerste orkaan is gemeten. De laatste keer dat er een heel seizoen geen orkanen waren, was in 1914.
Toch wel mooi dat ze nog exclusieve interviews doen voor een magazine. Long live physical!
Wat was het een rommeltje gisteren met die Gameinformer launch.. Nog maar 50 dagen!! Houd vol :)
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