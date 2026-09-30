GTA 6 laat orkanen los en telt 170 verschillende dieren

Amerikaanse outlets hebben een eerste speelsessie met GTA 6 in de zak. Deze previews bevatten natuurlijk de nodige details over Rockstars aankomende misdaadsimulator. Zo weet Game Informer te bevestigen dat Grand Theft Auto 6 een geavanceerd weersysteem krijgt, waardoor je orkanen en tropische stormen om de oren kunt krijgen. Dat niet alleen, we kunnen ook op jacht naar diverse dieren die zich in Leonida County bevinden.

GTA 6 biedt zonneschijn, maar ook heftige weersomstandigheden

Hoewel Miami doorgaans een zonovergoten landschap biedt, is het lang niet altijd even prettig in de virtuele Amerikaanse staat. Waar we in GTA 6's Vice City kunnen genieten van heerlijke zomerbriesjes, kan het ook zijn dat er een orkaan over het landschap raast. Als we Game Informer mogen geloven, dan is het een indrukwekkend evenement om te aanschouwen, waarbij het water van de daken gutst en blikseminslagen door de controller gieren.

Dat Game Informer dit heeft weten te spotten, wordt bevestigd door Owen Shepard, Vice President of Art for Lighting and Rendering bij Rockstar Games. Shepard zegt hier het volgende over (via Kotaku):

“Heavy clouds, strong winds, dense atmospherics, and a lot of rain combine so that everything is dripping wet, water is gushing off roof edges and lampposts, thunder rumbles, and flashes of lightning light up the clouds dramatically,”

“[Expect] offshore breezes after sunset, convectional updrafts, and occlusion from buildings,” said Shepard. “Hair and debris will swirl around on rooftops; gusts of wind will blow ripples over the water surface and bend the grass in swamps.”

“We have re-engineered our weather system to make everything much more localized and persistent, and really wanted the world to feel dynamically solid and achieve a sense of scale we haven’t felt before. The world features new fully dynamic cloudscapes that roll across the map; these give us a broad spectrum of weather, from the clear blue skies of a Miami winter to the vertiginous cumulonimbus clouds with sporadic lightning that you see most afternoons in the Floridian summer and autumn.”

Jagen in een ruig landschap

In Game Informers veertien (!!) pagina's tellende preview gaat het echter niet alleen over regendruppels, onweersbuien en dakgoten. Het blijkt namelijk ook dat er maar liefst 170 verschillende dieren in Leonida County leven. Het gaat hierbij om zestig vogelsoorten, meer dan dertig zoogdieren en diverse zeewezens zoals haaien, vissen, reptielen en meer.

Het zijn echter niet alleen reguliere wezens die in een David Attenborough-documentaire voorbijkomen. Rockstar heeft namelijk ook aan Game Informer bevestigd dat de game, net zoals Red Dead Redemption 2, legendarische dieren kent. Hoeveel dat er precies gaan zijn en wat we in ruil voor het jagen krijgen, is vooralsnog onbekend.

Staat jouw pre-order voor de game al? Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.