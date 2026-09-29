Deze gruwels wachten je op in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Lara Crofts allereerste avontuur was lang niet zo geaard als de meest recente delen in de franchise. Het kan dan ook niet anders dan dat de reimagining Tomb Raider: Legacy of Atlantis vol zit met katachtigen, dinosauriërs, mummies en meer.
Het is een nieuwe week en dus tijd voor een nieuwe aflevering in de minidocumentaireserie van Tomb Raider: Legacy of Atlantis. In eerdere video's zagen we al beelden van het prachtige Griekenland en het mysterieuze Egypte, maar deze gebieden zitten natuurlijk vol uitdagingen. Niet alleen in de vorm van puzzels, maar ook in de vorm van vijanden. Eerder zagen we al katachtigen en dinosauriërs, maar nu duiken we dieper in de vijanden van Egypte. Lara Croft wordt namelijk geconfronteerd met diverse bovennatuurlijke wezens, zoals katachtige mummies en mummievleermuizen.
Durf jij Lara Croft door de krochten van de tombes te navigeren? Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - Nintendo Switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - Xbox Series X
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Deluxe Edition - Steelbook - Xbox Series X
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - Windows (Code in Box)
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Deluxe Edition - Steelbook -PC (Code in Box)
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Gameplay
Lara Croft verkent Egyptische tombes in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
De nieuwste mini-doc van Tomb Raider: Legacy of Atlantis toont hoe Egypte tot leven wordt gebracht met mummies, goden en claustrofobische tombes.1 reactie
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Gameplay
Lara Croft is de apex predator in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis toont meer van de vijandelijke wildlife, waaronder krokodillen, jachtluipaarden en dinosauriërs. Weet jij ze te temmen?10 reacties
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Trailer
Tomb Raider: Legacy of Atlantis nu te pre-orderen voor Nintendo Switch 2
Als je van plan bent om Tomb Raider: Legacy of Atlantis voor de Nintendo Switch 2 te spelen, dan kun je deze vanaf nu pre-orderen.0 reacties
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Gameplay
Griekenland komt tot leven in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis zet naast Lara Croft Griekenland centraal met eeuwenoude tempels, imposante vergezichten en de nodige valstrikken.8 reacties
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