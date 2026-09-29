Deze gruwels wachten je op in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Lara Crofts allereerste avontuur was lang niet zo geaard als de meest recente delen in de franchise. Het kan dan ook niet anders dan dat de reimagining Tomb Raider: Legacy of Atlantis vol zit met katachtigen, dinosauriërs, mummies en meer.

Het is een nieuwe week en dus tijd voor een nieuwe aflevering in de minidocumentaireserie van Tomb Raider: Legacy of Atlantis. In eerdere video's zagen we al beelden van het prachtige Griekenland en het mysterieuze Egypte, maar deze gebieden zitten natuurlijk vol uitdagingen. Niet alleen in de vorm van puzzels, maar ook in de vorm van vijanden. Eerder zagen we al katachtigen en dinosauriërs, maar nu duiken we dieper in de vijanden van Egypte. Lara Croft wordt namelijk geconfronteerd met diverse bovennatuurlijke wezens, zoals katachtige mummies en mummievleermuizen.

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Durf jij Lara Croft door de krochten van de tombes te navigeren? Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.