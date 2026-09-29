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Deze gruwels wachten je op in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Door Rudy Wijnberg
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Lara Crofts allereerste avontuur was lang niet zo geaard als de meest recente delen in de franchise. Het kan dan ook niet anders dan dat de reimagining Tomb Raider: Legacy of Atlantis vol zit met katachtigen, dinosauriërs, mummies en meer.

Het is een nieuwe week en dus tijd voor een nieuwe aflevering in de minidocumentaireserie van Tomb Raider: Legacy of Atlantis. In eerdere video's zagen we al beelden van het prachtige Griekenland en het mysterieuze Egypte, maar deze gebieden zitten natuurlijk vol uitdagingen. Niet alleen in de vorm van puzzels, maar ook in de vorm van vijanden. Eerder zagen we al katachtigen en dinosauriërs, maar nu duiken we dieper in de vijanden van Egypte. Lara Croft wordt namelijk geconfronteerd met diverse bovennatuurlijke wezens, zoals katachtige mummies en mummievleermuizen.

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Durf jij Lara Croft door de krochten van de tombes te navigeren? Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Tomb Raider
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2683 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ontwikkelaar

Crystal Dynamics

Uitgever

Amazon Games

Release

12 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Februari zal een interessante gamemaand worden.

0
Avatar BozeMeneer
BozeMeneer
lvl6 Combo Juggler
5 uur geleden

Eerlijk gezegd geen fan van fantasiewezens in een Tomb Raider-game.

0
Avatar Espeon28
Espeon28
lvl5 Thread Hunter
5 uur geleden

Ik vecht liever tegen dino's dan tegen de on dode zoals mummies

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
6 uur geleden

The Rock heeft hier wel zin in, maar houdt een beetje zijn gespierde hart vast voor al die beesten zoals dino’s. Toch een beetje bang (niet echt want The Rock is nooit bang natuurlijk) dat dit de immersie weg gaat halen…

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