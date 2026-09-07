Griekenland komt tot leven in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Een nieuwe week en dus een nieuwe aflevering in de miniserie over Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Dit keer staat de wereld centraal, want de schone Lara is niets vergeleken met het prachtige landschap van Griekenland.

Griekenland legt zijn geheimen bloot in Tomb Raider: Legacy of Atlantis. In de remake van het originele Tomb Raider reist Lara Croft af naar Griekenland, waar de archeologe in aanraking komt met eeuwenoude tempels, prachtige vergezichten en natuurlijk de nodige valstrikken. Patrick Lamers heeft al flink wat van de wereld mogen zien. Wil je daar meer over te weten komen? Lees en bekijk dan zijn Tomb Raider: Legacy of Atlantis gamescom preview!

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.