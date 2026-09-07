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gamescom 2026

Griekenland komt tot leven in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Door Rudy Wijnberg
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Een nieuwe week en dus een nieuwe aflevering in de miniserie over Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Dit keer staat de wereld centraal, want de schone Lara is niets vergeleken met het prachtige landschap van Griekenland.

Griekenland legt zijn geheimen bloot in Tomb Raider: Legacy of Atlantis. In de remake van het originele Tomb Raider reist Lara Croft af naar Griekenland, waar de archeologe in aanraking komt met eeuwenoude tempels, prachtige vergezichten en natuurlijk de nodige valstrikken. Patrick Lamers heeft al flink wat van de wereld mogen zien. Wil je daar meer over te weten komen? Lees en bekijk dan zijn Tomb Raider: Legacy of Atlantis gamescom preview!

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Crystal Dynamics
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2536 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ontwikkelaar

Crystal Dynamics

Uitgever

Amazon Games

Release

12 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Op 19 november verblijf ik een tijdje in Vice City en vanaf 12 februari ga ik op zoektocht naar Atlantis.

1
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Day 1 buy. Wat een toffe game gaat dit worden zeg!

1
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