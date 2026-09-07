Griekenland komt tot leven in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Een nieuwe week en dus een nieuwe aflevering in de miniserie over Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Dit keer staat de wereld centraal, want de schone Lara is niets vergeleken met het prachtige landschap van Griekenland.
Griekenland legt zijn geheimen bloot in Tomb Raider: Legacy of Atlantis. In de remake van het originele Tomb Raider reist Lara Croft af naar Griekenland, waar de archeologe in aanraking komt met eeuwenoude tempels, prachtige vergezichten en natuurlijk de nodige valstrikken. Patrick Lamers heeft al flink wat van de wereld mogen zien. Wil je daar meer over te weten komen? Lees en bekijk dan zijn Tomb Raider: Legacy of Atlantis gamescom preview!
Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Preview: Hands-off met Tomb Raider: Legacy of Atlantis
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Day 1 buy. Wat een toffe game gaat dit worden zeg!