Dat Nintendo deze generatie lekker bezig is met het binden van third party titels moge duidelijk zijn en ook Tomb Raider: Legacy of Atlantis mag zich bij dat rijtje voegen. Met een nieuwe trailer tijdens de Nintendo Direct kondigt Nintendo aan dat de game nu te pre-orderen is voor de Nintendo Switch 2.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis is de reimagining van de eerste Tomb Raider game die in 1996 verscheen. Inmiddels zijn we vele jaren verder en is de techniek dusdanig gevorderd, dat Flying Wilg Hog en Crystal Dynamics de handen ineengeslagen hebben om die game naar de huidige tijd te brengen. Verwacht dus een game die hevig is geïnspireerd op het origineel, maar die ook zeker ideeën en mogelijkheden van nu benut om het aan te laten voelen als een gloednieuw avontuur. Dat terwijl het ook die nostalgische gevoelens probeert te behouden van het bronmateriaal. Een balans die moeilijk te vatten is, maar waarvan we in februari gaan ervaren of dat lukt. In ieder geval is de game nu wel alvast te pre-orderen voor de Nintendo Switch 2.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis komt uit op 12 februari 2027 voor Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc. Check ook zeker onze hands-off preview van Tomb Raider: Legacy of Atlantis.