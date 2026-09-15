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Lara Croft is de apex predator in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Door Rudy Wijnberg
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De nieuwe aflevering in de mini-doc van Tomb Raider: Legacy of Atlantis heeft een core memory weten te ontgrendelen. In de nieuwste aflevering is te zien dat Lara Croft de enige echte apex predator in de game is. Zo krijgen we een bredere blik op de dieren die het op Lara hebben voorzien.

Krokodillen, dinosauriërs en jachtluipaarden. Dat is slechts een greep uit de vijanden waar Lara Croft op stuit in Tomb Raider: Legacy of Atlantis. De remake van het originele Tomb Raider blijft trouw aan het bronmateriaal, maar is niet bang om her en der te verbeteren. Zo ook met de vijandelijke wildlife. Krokodillen zijn bijvoorbeeld heerlijk sluw en wachten je op vanuit het ondiepe water. Jachtluipaarden rennen rondjes om de heldin om zo van achteren toe te slaan. En de dino's? Ja, dat zijn gewoon krachtige opperwezens.

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Kijk jij al een beetje uit naar Tomb Raider: Legacy of Atlantis? Laat het weten in de comments! Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Tomb Raider
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2603 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ontwikkelaar

Crystal Dynamics

Uitgever

Amazon Games

Release

12 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Het gaat een mooi gamingvoorjaar worden. Dit is voor mij ook een dag 1 aankoop. Enorm veel zin in.

0
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl6 Combo Juggler
5 uur geleden

Heb wel zin in deze game, alleen de concurrentie eromheen is moordend die periode.

Ik koop Fable, God of War en Metroid namelijk eerder (tenzij die games zwaar tegenvallen).

0
Avatar ReeseMC
ReeseMC
lvl2 Journey Awaits!
5 uur geleden

Ja ook deze game staat hoog op mijn lijst. Moet alleen nog even goed nadenken voor welk platform ik deze ga aanschaffen.

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl12 Clout Farmer
5 uur geleden

Ik heb wel weer zin een lekkere avonturen game! Deze komt dan ook day one in huis.

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
5 uur geleden

Ze delen echt teveel gameplay.

0
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