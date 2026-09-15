Lara Croft is de apex predator in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

De nieuwe aflevering in de mini-doc van Tomb Raider: Legacy of Atlantis heeft een core memory weten te ontgrendelen. In de nieuwste aflevering is te zien dat Lara Croft de enige echte apex predator in de game is. Zo krijgen we een bredere blik op de dieren die het op Lara hebben voorzien.

Krokodillen, dinosauriërs en jachtluipaarden. Dat is slechts een greep uit de vijanden waar Lara Croft op stuit in Tomb Raider: Legacy of Atlantis. De remake van het originele Tomb Raider blijft trouw aan het bronmateriaal, maar is niet bang om her en der te verbeteren. Zo ook met de vijandelijke wildlife. Krokodillen zijn bijvoorbeeld heerlijk sluw en wachten je op vanuit het ondiepe water. Jachtluipaarden rennen rondjes om de heldin om zo van achteren toe te slaan. En de dino's? Ja, dat zijn gewoon krachtige opperwezens.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Kijk jij al een beetje uit naar Tomb Raider: Legacy of Atlantis? Laat het weten in de comments! Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.