Lara Croft is de apex predator in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
De nieuwe aflevering in de mini-doc van Tomb Raider: Legacy of Atlantis heeft een core memory weten te ontgrendelen. In de nieuwste aflevering is te zien dat Lara Croft de enige echte apex predator in de game is. Zo krijgen we een bredere blik op de dieren die het op Lara hebben voorzien.
Krokodillen, dinosauriërs en jachtluipaarden. Dat is slechts een greep uit de vijanden waar Lara Croft op stuit in Tomb Raider: Legacy of Atlantis. De remake van het originele Tomb Raider blijft trouw aan het bronmateriaal, maar is niet bang om her en der te verbeteren. Zo ook met de vijandelijke wildlife. Krokodillen zijn bijvoorbeeld heerlijk sluw en wachten je op vanuit het ondiepe water. Jachtluipaarden rennen rondjes om de heldin om zo van achteren toe te slaan. En de dino's? Ja, dat zijn gewoon krachtige opperwezens.
Kijk jij al een beetje uit naar Tomb Raider: Legacy of Atlantis? Laat het weten in de comments! Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - Windows (Code in Box)
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Deluxe Edition - Steelbook -PC (Code in Box)
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Trailer
Tomb Raider: Legacy of Atlantis nu te pre-orderen voor Nintendo Switch 2
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Gameplay
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Het gaat een mooi gamingvoorjaar worden. Dit is voor mij ook een dag 1 aankoop. Enorm veel zin in.
Heb wel zin in deze game, alleen de concurrentie eromheen is moordend die periode.
Ik koop Fable, God of War en Metroid namelijk eerder (tenzij die games zwaar tegenvallen).
Ja ook deze game staat hoog op mijn lijst. Moet alleen nog even goed nadenken voor welk platform ik deze ga aanschaffen.
Ik heb wel weer zin een lekkere avonturen game! Deze komt dan ook day one in huis.
Ze delen echt teveel gameplay.