Star Wars: Galactic Racer schiet over de finish met launchtrailer
Star Wars: Galactic Racer is verkrijgbaar! Mijn potentiële Game of the Year heeft flink weten te scoren. Niet alleen op Gameliner, maar ook bij diverse andere outlets, waardoor de game op verschillende aggregators bijna een score van 90 weet aan te tikken. Om de launch te vieren, verwennen Fuse Games en Secret Mode ons met een heerlijke Star Wars: Galactic Racer-launchtrailer.
Run-based racer Star Wars: Galactic Racer weet dat nostalgische gevoel te pleasen zonder in herhaling te vallen. Tenminste, zo valt te lezen in de Gameliner-review van Star Wars: Galactic Racer. In de game spelen we als Shade, die afreist naar The Outer Rim om deel te nemen aan de Galactic League, een ondergronds race-event waarin inzetten op races, ellebogenwerk en mensen met een grimmig verleden centraal staan. Hoewel je Galactic Racer kunt bestempelen als roguelite, moet je je daardoor niet laten afschrikken. De gebruikte mechanismen spelen namelijk uitstekend in op het verhaal, de gameplay en de herspeelbaarheid.
Star Wars: Galactic Racer is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Schiet jij niet altijd even lekker uit de startblokken? Lees dan nu onze Star Wars: Galactic Racer tips!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Star Wars: Galactic Racer - PS5
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