Star Wars: Galactic Racer is voorzien van een eerste update

Star Wars: Galactic Racer is van een eerste update voorzien. Verwacht geen nieuwe content, maar wel een aantal quality-of-life-verbeteringen. Tevens voert de update een gewilde multiplayer-update door.

Vanaf nu kunnen spelers een update voor Star Wars: Galactic Racer downloaden. De patch richt zich vooral op de multiplayer en pc-performance. Zo is het nu mogelijk om een party van zes spelers te vormen. Voorheen kon dit met maximaal drie spelers. Ook voegt Fuse Games een aantal toetsenbordindelingen toe voor AZERTY-toetsenborden en links-/rechtshandige spelers. Helaas moeten pc-spelers nog even wachten op het rebinden van keys, maar Fuse Games geeft aan dat dit in de volgende update verschijnt. De overige patchnotes zijn hieronder te vinden.

An increase to the number of credits you receive when you join mid-Tour in online multiplayer from 4,000 to 6,000.

Transition tidy-ups for Spectator camera view in multiplayer.

Removal of the option to ‘Exit the game’ in the multiplayer menu on PC to stop accidental quits.

A number of party stability fixes.

A fix for a PS5 connection issue.

A fix for an issue that would cause an AMD Frame Interpolation game crash.

Lost dit een probleem voor jou op en heb je Kestar Bool al weten te verslaan? Laat het weten in de reacties! Star Wars: Galactic Racer is nu te spelen op PlayStation 5, Xbox Series en pc.