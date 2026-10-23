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Star Wars: Galactic Racer is voorzien van een eerste update

Door Rudy Wijnberg
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Star Wars: Galactic Racer is van een eerste update voorzien. Verwacht geen nieuwe content, maar wel een aantal quality-of-life-verbeteringen. Tevens voert de update een gewilde multiplayer-update door.

Vanaf nu kunnen spelers een update voor Star Wars: Galactic Racer downloaden. De patch richt zich vooral op de multiplayer en pc-performance. Zo is het nu mogelijk om een party van zes spelers te vormen. Voorheen kon dit met maximaal drie spelers. Ook voegt Fuse Games een aantal toetsenbordindelingen toe voor AZERTY-toetsenborden en links-/rechtshandige spelers. Helaas moeten pc-spelers nog even wachten op het rebinden van keys, maar Fuse Games geeft aan dat dit in de volgende update verschijnt. De overige patchnotes zijn hieronder te vinden.

Star Wars Galactic Racer tips2

  • An increase to the number of credits you receive when you join mid-Tour in online multiplayer from 4,000 to 6,000.
  • Transition tidy-ups for Spectator camera view in multiplayer.
  • Removal of the option to ‘Exit the game’ in the multiplayer menu on PC to stop accidental quits.
  • A number of party stability fixes.
  • A fix for a PS5 connection issue.
  • A fix for an issue that would cause an AMD Frame Interpolation game crash.

Lost dit een probleem voor jou op en heb je Kestar Bool al weten te verslaan? Laat het weten in de reacties! Star Wars: Galactic Racer is nu te spelen op PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Fuse Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2824 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Star Wars: Galactic Racer

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Fuse Games

Uitgever

Secret Mode

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Ik tot act 3 gekomen , maar toen werd het zo moeilijk en frustrerend dat ik ermee gestopt was , de zichtbaarheid is zo slecht op bepaalde planeten , voor Jakku , ik zag echt niet waar ik een moest... :( , knalde overal tegenaan , zelfs met 5 levens overleefde ik het niet :P , ach ja ik heb iemand anders blij gemaakt met het spel haha :P

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