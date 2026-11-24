Terwijl menig Star Wars: Galactic Racer-speler wacht op split-screen multiplayer, heeft Fuse Games eerst een andere update klaarstaan. De zogeheten Speed Legends-update brengt zowel gratis als premium content.

Ergens in december 2026, in a galaxy, far, far away, is het tijd om weer Star Wars: Galactic Racer aan te slingeren, want verse content snelt zich naar de racegame. Om te beginnen kunnen alle spelers genieten van nieuwe features in de vorm van aanpasbare knoppen, privélobbies tot zes spelers en nieuwe customization-opties. Ook wordt er een hoop Podracing-content toegevoegd in de vorm van acht nieuwe scenario's, twee nieuwe personages en twee nieuwe evenementen. Mocht dat nog niet genoeg zijn om je race-honger te stillen, trek dan maar de portefeuille voor nieuwe items geinspireerd op Solo: A Star Wars Story en Star Wars: The Mandalorian.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen Bluesky-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Star Wars: Galactic Racer is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.