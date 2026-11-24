Nioh 3 ontvangt laatste DLC, Complete Edition faciliteert XBOX-debuut
De laatste DLC voor Nioh 3 is onderweg, evenals een Complete Edition die de actie-RPG naar de XBOX Series X|S-consoles brengt. Dit laat Team NINJA weten aan de hand van een nieuwe gameplaytrailer.
Met Wo Long 2: Wings of Ember in de maak is het voor Team NINJA een mooi moment om de ontwikkeling rondom Nioh 3 af te ronden. Bloody Insurrection DLC Vol. 2 is het laatste wapenfeit voor de actievolle soulslike en deze uitbreiding komt op 17 december 2026 te verschijnen. De content vormt de afsluiting van het verhaal van Nioh 3 en introduceert de exclusieve endgame-gamemodus, genaamd 'Battlefield of Carnage'.
Daarnaast laat de Japanse gamemaker weten dat Nioh 3 Complete Edition op 28 januari 2027 wordt uitgebracht voor de huidige platformen én de XBOX Series X|S. Hiermee debuteert de actiegame op de console van Microsoft. Het betekent daarnaast dat Nioh 3 de allereerste Nioh-game op de XBOX wordt. Over de vorige games in de reeks is nog geen overgang bekendgemaakt.
Nioh 3 is in de tussentijd te spelen op de pc en PlayStation 5.
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