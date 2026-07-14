Koei Tecmo doet het goed en kent ongeziene groei

De game-industrie heeft de laatste tijd heel wat slecht nieuws te verwerken gekregen (de XBOX-ontslagronde, bijvoorbeeld), maar gelukkig is er ook ruimte voor wat positiviteit. Het Japanse bedrijf Koei Tecmo bericht dat het bij hen wél heel goed gaat en dat de studio blijft groeien.

Koei Tecmo kent een ongeziene groei

In een interview sprak CEO Hisashi Koinuma over de recente geschiedenis van het bedrijf en de geplande toekomst. Hij laat weten dat Koei Tecmo het momenteel héél goed doet: in 2024 werkten er 2.500 mensen bij het bedrijf, inmiddels is dat getal opgetrokken naar meer dan 3.000! Het is bovendien de bedoeling dat het bedrijf zal blijven groeien naar meer dan 5.000 banen in de toekomst. Om dit te kunnen waarmaken, heeft het bedrijf ook extra accommodatie voorzien voor hun werknemers.

Koei Tecmo heeft zes 'merken' onder hun vleugels en één studio (dixit Koinuma): Omega Force (Dynasty Warriors), Team Ninja (NioH en Ninja Gaiden), Gust (Atelier), Kou Shibusawa, Midas, Ruby Party en AAA Games Studio (Hyrule Warriors: Age of Imprisonment). Hun franchises doen het goed en dat is natuurlijk heel fijn nieuws om te horen!

Hopelijk weet Koei Tecmo deze positieve trend verder te zetten in de toekomst!