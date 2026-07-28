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Nioh 3 verwelkomt nieuwe content via Hell Rising DLC

Door Bram Noteboom
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De eerste uitbreiding voor Nioh 3 is door Team Ninja wereldkundig gemaakt. Check hier de gameplaytrailer van Nioh 3 - Hell Rising DLC.

Markeer 19 augustus 2026 in je agenda: dan komt de eerste DLC van Nioh 3 te verschijnen. Team Ninja begint de post-launch support met de Hell Rising DLC, waarin spelers nieuwe gebieden verkennen, de confrontatie opzoeken met kersverse vijanden en natuurlijk het opnemen tegen de fonkelnieuwe eindbazen. Gelukkig hoef je dit niet te doen zonder hulp, want de teaser trailer laat al wat dingen doorschemeren. Bekijk het vooral hieronder.

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Nioh 3 is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5.

Bron: Team Ninja
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5232 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Nioh 3
Nioh 3

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Team Ninja

Uitgever

KOEI TECMO GAMES

Release

6 februari 2026

Platforms

PC
PS5
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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