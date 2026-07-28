Nioh 3 verwelkomt nieuwe content via Hell Rising DLC

De eerste uitbreiding voor Nioh 3 is door Team Ninja wereldkundig gemaakt. Check hier de gameplaytrailer van Nioh 3 - Hell Rising DLC.

Markeer 19 augustus 2026 in je agenda: dan komt de eerste DLC van Nioh 3 te verschijnen. Team Ninja begint de post-launch support met de Hell Rising DLC, waarin spelers nieuwe gebieden verkennen, de confrontatie opzoeken met kersverse vijanden en natuurlijk het opnemen tegen de fonkelnieuwe eindbazen. Gelukkig hoef je dit niet te doen zonder hulp, want de teaser trailer laat al wat dingen doorschemeren. Bekijk het vooral hieronder.

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Nioh 3 is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5.