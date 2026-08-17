Als we producent Jerry Bruckheimer mogen geloven, dan zijn er gesprekken gaande met Johnny Depp over een mogelijke terugkeer als Captain Jack Sparrow voor Pirates of the Caribbean 6. Opvallend, want Disney nam tijdens de rechtszaak tussen Amber Heard en Johnny Depp afstand van de acteur.

Jerry Bruckheimer voert actieve gesprekken met Jack Sparrow-acteur Johnny Depp over een terugkeer naar de franchise. De voorbereidingen voor Pirates of the Caribbean 6 zijn momenteel in volle gang en naar verluidt gaat Margot Robbie (Barbie, The Wolf of Wall Street) een grote rol spelen. Depp is echter niet zonder conflict geweest de afgelopen jaren. Zo distantieerde Disney zich al snel van de acteur nadat deze door de advocaten van zijn ex-vrouw Amber Heard een "wifebeater" werd genoemd.

Disney

In een gesprek met Deadline zegt Bruckheimer het volgende:



We're talking with Johnny, [...] We’re working on a screenplay, and hopefully we can get this done. Jerry Bruckheimer

Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge verscheen alweer in 2017. Kort daarna verscheen in 2018 een column van Amber Heard in The Washington Post. Hierin haalde Heard huiselijk geweld aan, wat in 2022 uiteindelijk heeft geresulteerd in een rechtszaak waarin Depp zijn ex beschuldigde van smaad. De rechtszaak werd uiteindelijk gewonnen door Depp, die door de jury in het gelijk werd gesteld.

Willen jullie Johnny Depp nog een laatste keer als Captain Jack Sparrow zien, of zijn jullie net zoals ik inmiddels wel klaar met films van Pirates of the Caribbean?