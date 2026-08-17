Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Parley tussen Johnny Depp en Jerry Bruckheimer over Pirates of the Caribbean 6

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Als we producent Jerry Bruckheimer mogen geloven, dan zijn er gesprekken gaande met Johnny Depp over een mogelijke terugkeer als Captain Jack Sparrow voor Pirates of the Caribbean 6. Opvallend, want Disney nam tijdens de rechtszaak tussen Amber Heard en Johnny Depp afstand van de acteur.

Jerry Bruckheimer voert actieve gesprekken met Jack Sparrow-acteur Johnny Depp over een terugkeer naar de franchise. De voorbereidingen voor Pirates of the Caribbean 6 zijn momenteel in volle gang en naar verluidt gaat Margot Robbie (Barbie, The Wolf of Wall Street) een grote rol spelen. Depp is echter niet zonder conflict geweest de afgelopen jaren. Zo distantieerde Disney zich al snel van de acteur nadat deze door de advocaten van zijn ex-vrouw Amber Heard een "wifebeater" werd genoemd.

Pirates of the Caribbean Jack Sparrow Disney1Disney

In een gesprek met Deadline zegt Bruckheimer het volgende:

We're talking with Johnny, [...] We’re working on a screenplay, and hopefully we can get this done.
Jerry Bruckheimer

Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge verscheen alweer in 2017. Kort daarna verscheen in 2018 een column van Amber Heard in The Washington Post. Hierin haalde Heard huiselijk geweld aan, wat in 2022 uiteindelijk heeft geresulteerd in een rechtszaak waarin Depp zijn ex beschuldigde van smaad. De rechtszaak werd uiteindelijk gewonnen door Depp, die door de jury in het gelijk werd gesteld.

Willen jullie Johnny Depp nog een laatste keer als Captain Jack Sparrow zien, of zijn jullie net zoals ik inmiddels wel klaar met films van Pirates of the Caribbean?

Bron: Deadline
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
9 uur geleden

Leuk graag een Pirates of the Caribbean 6!

0
Avatar Mole28
Mole28
lvl7 Checkpoint Jeugd
13 uur geleden

Ik vond de eerste 3 delen het leukst, van deel 4 en 5 alleen de openingsachtervolgingen van captain Jack Sparrow.

0
Avatar Larafin
Larafin
lvl4 Reply Goblin
14 uur geleden bewerkt

Is dit nodig?
Ik zie het überhaupt niet voor mij dat deel 6 de kosten echt zal dekken.
Dan zit je met een film van zo'n $500-600 miljoen en een opbrengst van *hooguit* $1,5 miljard, maar waarschijnlijker tussen 1-1,2 miljard. Dat is simpelweg een risico die ik niet zou nemen als bedrijf.

En mocht iemand zeggen dat de film niet dat budget zal hebben... de eerdere sequels hadden budgetten van $300-400 miljoen voor de inflatiestijgingen van covid en Trump tariffs. + Kosten om Depp te willen overtuigen.
Sinds ~2016 is inflatie met zo'n 30% gestegen, dus reken er gerust op dat het meer dan $500 miljoen zal kosten bij een lage schatting.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
15 uur geleden

Ze zullen beiden wel hun eigen demonen hebben, dus wie er van de twee elkaar het meeste onrecht heeft aangedaan, laat ik over aan het ex-koppel en de betrokkenen. Vind het vrij cringe-waardig om partij te trekken voor een beroemdheid in een persoonlijke kwestie die niemand wat aangaat, buiten de slachtoffers van de situatie.

Leuk dat Johnny Depp wellicht zijn rol mag vertolken. Laat ons hopen dat de kwaliteit van de film ook beter is dan de vorige twee delen. Volgens mij kan dit alleen werken wanneer de volledige, originele cast aanwezig is op de filmset, en er een regisseur aan het roer staat met oprechte liefde voor de franchise.

2
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
15 uur geleden bewerkt

Hij verdient het om terug te komen als Captain Jack Sparrow.

Amber Heard heeft de #metoo beweging goed misbruikt door te doen alsof zij het slachtoffer was terwijl in werkelijkheid JD het slachtoffer was en Amber Heard de abuser

01 : At worlds End
02: Curse of The Black Pearl
03: Deadmen tell no tales
04 Deadmen's chest
05 on stranger Tides.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
15 uur geleden

Leuke films, maar kan er wel mee leven als er geen deel 6 komt.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl9 NPC 2.0
15 uur geleden

Disney heeft hem behandeld als een stuk vuil. Als ik in zijn schoenen zou staan, dan zou ik zeggen dat ze de hoogste boom in kunnen.

0
Avatar Trotsert
Trotsert
lvl5 Thread Hunter
15 uur geleden bewerkt

Zonder Jack geen echte Pirates film. Punt.

2
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord