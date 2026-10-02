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ARC Raiders binnenkort gratis te spelen

Door Claudia Tjia
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ARC Raiders is binnenkort gratis te spelen op pc, PlayStation en Xbox. Tijdens deze periode krijgen spelers toegang tot de volledige game, waardoor je samen met vrienden de extraction shooter kunt uitproberen.

De gratis speelperiode van Arc Raiders begint op 8 oktober om 09:00 uur UTC en loopt tot 12 oktober om 08:00 uur UTC. In Nederland betekent dit dat je die donderdag vanaf 11:00 uur kunt beginnen, tot 10:00 uur die maandag daarop. De actie geeft spelers toegang tot de volledige versie van ARC Raiders en dus niet tot een aparte proefversie. Je kunt samen met andere Raiders de Rust Belt verkennen, grondstoffen verzamelen en proberen veilig te ontsnappen. De timing valt samen met de release van Frozen Trail, de grootste update voor ARC Raiders sinds de lancering. Deze update voegt onder meer Pendola Pass toe, een nieuw gebied dat spelers kunnen verkennen. Nieuwe spelers krijgen zelfs direct toegang tot de nieuwe map als ze samen spelen met iemand die Pendola Pass al heeft vrijgespeeld. Je hoeft dus niet eerst zelf de vereiste voortgang te behalen om het nieuwe gebied met vrienden te bekijken.

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De gratis speelperiode van Arc Raiders is loopt van 8 oktober tot 12 oktober en beschikbaar op Steam, Xbox en PlayStation.

Bron: Embark Studios
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 224 reviews 3447 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot ARC Raiders
ARC Raiders

Ontwikkelaar

Embark Studios

Uitgever

Embark Studios

Release

30 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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