Arc Raiders-update 1.45.0 zet laatste fase van Cred-systeem in

Arc Raiders wordt vandaag voorzien van een gloednieuwe update. Arc Raiders: Ascending the Mountain (update 1.45.0) introduceert een nieuw Raider-project en zet de laatste fase van de ‘Cred expiration’ in.

Live Update 1.45 dient als aanloop naar een grotere Arc Raiders-release in oktober. Dankzij deze live-update kunnen we het Ascending the Mountain Raider-project starten, dat als begin van de vijfde expeditie dient. Ter voorbereiding op ‘Frozen Trail’ en de rework van de Raider Decks is er ook een aanpassing aan het Cred-systeem doorgevoerd. Cred komt namelijk te vervallen als in-game currency vanaf de Frozen Trail-update. Mocht je dus nog Cred op je account hebben staan, dan dien je deze voor de lancering van Frozen Trail uit te geven. Overgebleven Cred komt te vervallen.