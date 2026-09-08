Arc Raiders-update 1.45.0 zet laatste fase van Cred-systeem in
Arc Raiders wordt vandaag voorzien van een gloednieuwe update. Arc Raiders: Ascending the Mountain (update 1.45.0) introduceert een nieuw Raider-project en zet de laatste fase van de ‘Cred expiration’ in.
Live Update 1.45 dient als aanloop naar een grotere Arc Raiders-release in oktober. Dankzij deze live-update kunnen we het Ascending the Mountain Raider-project starten, dat als begin van de vijfde expeditie dient. Ter voorbereiding op ‘Frozen Trail’ en de rework van de Raider Decks is er ook een aanpassing aan het Cred-systeem doorgevoerd. Cred komt namelijk te vervallen als in-game currency vanaf de Frozen Trail-update. Mocht je dus nog Cred op je account hebben staan, dan dien je deze voor de lancering van Frozen Trail uit te geven. Overgebleven Cred komt te vervallen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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