ARC Raiders The Frozen Trail Update dient zich aan in oktober 2026
Klaar om terug te keren naar ARC Raiders? Embark Studios onthult meer over de aanstaande 'The Frozen Trail Update'. Lees hier alles wat je moet weten!
Winter is coming. En ook The Frozen Trail Update laat niet lang meer op zich wachten. Vanaf 8 oktober 2026 krijgen spelers de mogelijkheid om in de nieuwe content te duiken. De ijskoude map Pendola Pass vormt het nieuwe strijdtoneel, waar spelers maar liefst drie niet eerder getoonde vijanden kunnen vinden: de Bully, de Skulker en de Hydra. Gelukkig krijgen spelers nieuwe tools om ze neer te halen in de vorm van de Stiletto-SMG, de Bantam-revolver, de Grapple Hook, de Tether Launcher en natuurlijk...een fotocamera. Ja, want Embark Studios wil meer persoonlijkheid op je scherm toveren. Zo kan je straks ook een instrument, zoals een mondharmonica en een banjo, inzetten om vreemdelingen aan het lachen te maken en worden er Outposts toegevoegd om een echt thuis op te bouwen. Wil je meer details weten? Check dan vooral het commentaar van de ontwikkelaars zelf:
ARC Raiders is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Arc Raiders-update 1.45.0 zet laatste fase van Cred-systeem in
Arc Raiders is voorzien van update 1.45.0. Ascending the Mountain introduceert een Raider-project en dient als aanloop naar Arc Raiders: Frozen Trail.2 reacties
-
Trailer
Arc Raiders sluit absurde sponsorship met Subway
Arc Raiders-fans mogen niet langer Call of Duty belachelijk maken. Subway is vanaf nu officieel onderdeel van het Arc Raiders-universum.14 reacties
-
Trailer
Arc Raiders Phantom Targets-event nu live
Arc Raiders Live Update 1.42.0 zet het Phantom Targets-project voort. Ontdek de mysterieuze Erratic Wasps en onderzoek gezamenlijk het doel van de units.1 reactie
-
Nieuws
ARC Raiders krijgt minder vaak grote updates
ARC Raiders krijgt voortaan twee grote updates per jaar. Frozen Trail verschijnt in oktober met een nieuwe map, vijanden en progressiesystemen.4 reacties
Ontzettend naar mijn zin gehad, maar toen werd het toch repetetief en heb ik er eerlijk gezegd niet meer naar omgekeken.
Wellicht met de update toch even rondsnuffelen totdat het 19 nov. is.