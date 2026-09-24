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ARC Raiders The Frozen Trail Update dient zich aan in oktober 2026

Door Bram Noteboom
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Klaar om terug te keren naar ARC Raiders? Embark Studios onthult meer over de aanstaande 'The Frozen Trail Update'. Lees hier alles wat je moet weten!

Winter is coming. En ook The Frozen Trail Update laat niet lang meer op zich wachten. Vanaf 8 oktober 2026 krijgen spelers de mogelijkheid om in de nieuwe content te duiken. De ijskoude map Pendola Pass vormt het nieuwe strijdtoneel, waar spelers maar liefst drie niet eerder getoonde vijanden kunnen vinden: de Bully, de Skulker en de Hydra. Gelukkig krijgen spelers nieuwe tools om ze neer te halen in de vorm van de Stiletto-SMG, de Bantam-revolver, de Grapple Hook, de Tether Launcher en natuurlijk...een fotocamera. Ja, want Embark Studios wil meer persoonlijkheid op je scherm toveren. Zo kan je straks ook een instrument, zoals een mondharmonica en een banjo, inzetten om vreemdelingen aan het lachen te maken en worden er Outposts toegevoegd om een echt thuis op te bouwen. Wil je meer details weten? Check dan vooral het commentaar van de ontwikkelaars zelf:

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ARC Raiders is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Embark Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5550 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot ARC Raiders
ARC Raiders

Ontwikkelaar

Embark Studios

Uitgever

Embark Studios

Release

30 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Murrness
Murrness
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Ontzettend naar mijn zin gehad, maar toen werd het toch repetetief en heb ik er eerlijk gezegd niet meer naar omgekeken.

Wellicht met de update toch even rondsnuffelen totdat het 19 nov. is.

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