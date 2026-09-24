Klaar om terug te keren naar ARC Raiders? Embark Studios onthult meer over de aanstaande 'The Frozen Trail Update'. Lees hier alles wat je moet weten!

Winter is coming. En ook The Frozen Trail Update laat niet lang meer op zich wachten. Vanaf 8 oktober 2026 krijgen spelers de mogelijkheid om in de nieuwe content te duiken. De ijskoude map Pendola Pass vormt het nieuwe strijdtoneel, waar spelers maar liefst drie niet eerder getoonde vijanden kunnen vinden: de Bully, de Skulker en de Hydra. Gelukkig krijgen spelers nieuwe tools om ze neer te halen in de vorm van de Stiletto-SMG, de Bantam-revolver, de Grapple Hook, de Tether Launcher en natuurlijk...een fotocamera. Ja, want Embark Studios wil meer persoonlijkheid op je scherm toveren. Zo kan je straks ook een instrument, zoals een mondharmonica en een banjo, inzetten om vreemdelingen aan het lachen te maken en worden er Outposts toegevoegd om een echt thuis op te bouwen. Wil je meer details weten? Check dan vooral het commentaar van de ontwikkelaars zelf:

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ARC Raiders is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.