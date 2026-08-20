Arc Raiders sluit absurde sponsorship met Subway
Fans van Arc Raiders mogen bij deze nooit meer iets zeggen over de belachelijke samenwerkingen van Call of Duty. Embark Studios heeft namelijk Subway als partner voor Arc Raiders weten binnen te halen.
Knuppel tegenstanders binnenkort neer met een footlong in Arc Raiders. In een nieuwe trailer is aangekondigd dat de game een partnership heeft gesloten met Subway. In het teken van "Never Raid Hungry" kunnen Amerikaanse spelers een slap broodje bij de Subway scoren. De sub komt geleverd met een code die je kunt inlossen voor de 'Subterranean Outfit' in Arc Raiders.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Arc Raiders Phantom Targets-event nu live
Arc Raiders Live Update 1.42.0 zet het Phantom Targets-project voort. Ontdek de mysterieuze Erratic Wasps en onderzoek gezamenlijk het doel van de units.1 reactie
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ARC Raiders krijgt minder vaak grote updates
ARC Raiders krijgt voortaan twee grote updates per jaar. Frozen Trail verschijnt in oktober met een nieuwe map, vijanden en progressiesystemen.4 reacties
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Van droomparadijs naar nachtmerrie in gratis Arc Raiders: Riven Tides-update
Reis deze meivakantie af naar het Arc Raiders Riven Tides Resort in een gratis update voor de game! In de nieuwe map bezoeken we een stukje vergane glorie.1 reactie
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ARC Raiders Flashpoint Update brengt nieuwe dreigingen
Tijd om ARC Raiders weer op te starten! Vandaag is namelijk de Flashpoint Update beschikbaar, die nieuwe dreigingen, wapens en meer toevoegt.1 reactie
Ze weten echt niet wat ze moeten doen tegenwoordig met al dat collebs…..
Wat n verraad... Ze zouden noooiiitt zoiets doen zeiden ze nog... En nu? Geld nodig? Lol....
Kunnen we dit ook in NL verwachten? Niet dat ik ooit naar die smerige subway ga hahah maar wel benieuwd...
Ach ja, Uncharted 3 had toen ook zo'n domme Subway reclame.
Deze game is deaud. Het waren mooie maanden.