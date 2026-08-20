Arc Raiders sluit absurde sponsorship met Subway

Fans van Arc Raiders mogen bij deze nooit meer iets zeggen over de belachelijke samenwerkingen van Call of Duty. Embark Studios heeft namelijk Subway als partner voor Arc Raiders weten binnen te halen.

Knuppel tegenstanders binnenkort neer met een footlong in Arc Raiders. In een nieuwe trailer is aangekondigd dat de game een partnership heeft gesloten met Subway. In het teken van "Never Raid Hungry" kunnen Amerikaanse spelers een slap broodje bij de Subway scoren. De sub komt geleverd met een code die je kunt inlossen voor de 'Subterranean Outfit' in Arc Raiders.