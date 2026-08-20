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Arc Raiders sluit absurde sponsorship met Subway

Door Rudy Wijnberg
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Fans van Arc Raiders mogen bij deze nooit meer iets zeggen over de belachelijke samenwerkingen van Call of Duty. Embark Studios heeft namelijk Subway als partner voor Arc Raiders weten binnen te halen.

Knuppel tegenstanders binnenkort neer met een footlong in Arc Raiders. In een nieuwe trailer is aangekondigd dat de game een partnership heeft gesloten met Subway. In het teken van "Never Raid Hungry" kunnen Amerikaanse spelers een slap broodje bij de Subway scoren. De sub komt geleverd met een code die je kunt inlossen voor de 'Subterranean Outfit' in Arc Raiders.

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Bron: Arc Raiders
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2387 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot ARC Raiders
ARC Raiders

Ontwikkelaar

Embark Studios

Uitgever

Embark Studios

Release

30 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl8 Achievement Hunter
21 minuten geleden

Ze weten echt niet wat ze moeten doen tegenwoordig met al dat collebs…..

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Wat n verraad... Ze zouden noooiiitt zoiets doen zeiden ze nog... En nu? Geld nodig? Lol....
Kunnen we dit ook in NL verwachten? Niet dat ik ooit naar die smerige subway ga hahah maar wel benieuwd...

Ach ja, Uncharted 3 had toen ook zo'n domme Subway reclame.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
2 uur geleden

Deze game is deaud. Het waren mooie maanden.

1
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