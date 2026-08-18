Arc Raiders Phantom Targets-event nu live

Arc Raiders Live Update 1.42.0 is nu beschikbaar. Hiermee wordt het tweede deel van het Phantom Targets-project ontgrendeld. De gratis update dient ertoe om de bestaande Arc Raiders-lore uit te breiden middels de nodige in-game events.

Via onderstaande trailer komen we te weten dat het Arc Raiders Phantom Targets-event wordt voortgezet. Shani is er eindelijk achter waar de Phantom Targets vandaan komen. Arc Units genaamd Erratic Wasps zwermen allemaal richting één centrale locatie. De units vliegen echter in ongebruikelijke patronen, bevatten onbekende technologie en zenden vreemde geluiden uit. Het is aan jou en de andere raiders om de locatie te achterhalen en het geheim te ontrafelen.

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De Phantom Targets-update is nu gratis beschikbaar voor Arc Raiders.