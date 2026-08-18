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Arc Raiders Phantom Targets-event nu live

Door Rudy Wijnberg
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Arc Raiders Live Update 1.42.0 is nu beschikbaar. Hiermee wordt het tweede deel van het Phantom Targets-project ontgrendeld. De gratis update dient ertoe om de bestaande Arc Raiders-lore uit te breiden middels de nodige in-game events.

Via onderstaande trailer komen we te weten dat het Arc Raiders Phantom Targets-event wordt voortgezet. Shani is er eindelijk achter waar de Phantom Targets vandaan komen. Arc Units genaamd Erratic Wasps zwermen allemaal richting één centrale locatie. De units vliegen echter in ongebruikelijke patronen, bevatten onbekende technologie en zenden vreemde geluiden uit. Het is aan jou en de andere raiders om de locatie te achterhalen en het geheim te ontrafelen.

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De Phantom Targets-update is nu gratis beschikbaar voor Arc Raiders.

Bron: Arc Raiders
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2358 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot ARC Raiders
ARC Raiders

Ontwikkelaar

Embark Studios

Uitgever

Embark Studios

Release

30 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
18 uur geleden

Interessant, ik moet deze game weer effe oppakken.

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