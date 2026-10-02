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Nieuwe exploit maakt jailbreak op recente PS5-firmware mogelijk

Door Rudy Wijnberg
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Als er een groep mensen is die wel van een uitdaging houdt, dan is het wel de moddingcommunity. Jarenlang is de community bezig geweest om de moderne PlayStation 5 te jailbreaken, maar nu heeft iemand eindelijk succes. Een exploit in verouderde firmware uit juli 2026 geeft hardwaremodders namelijk de mogelijkheid om relatief moderne consoles te jailbreaken.

Jailbreaks zijn van alle tijden, maar een PlayStation 5 jailbreaken is altijd zeer lastig gebleken. Nu is het niet voor het eerst dat er een exploit is ontdekt in de PS5-firmware, maar wel voor het eerst dat een relatief nieuwe firmwareversie kwetsbaar is gebleken. Versie 13.6, verschenen in juli 2026, stelt hardwaremodders namelijk in staat om via een WebKit-kwetsbaarheid in de PS5-webbrowser bepaalde code in de PlayStation te blokkeren.

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Inmiddels is dit natuurlijk verholpen middels update 14.00.00, die in september 2026 verscheen, maar tweedehands consoles draaien hoogstwaarschijnlijk nog op de oudere firmware. De nieuwere firmware is uiteraard nodig om nieuwere games te kunnen draaien, gezien bepaalde games moderne firmware vereisen. Het jailbreaken stelt gebruikers daarnaast in staat om custom software op het device te installeren. Hierdoor zou je in potentie emulators en mods kunnen draaien op de console.

Wellicht overbodig om te vermelden: wij moedigen het jailbreaken van een console niet aan, zeker niet wanneer dit wordt toegepast om games te piraten. Hoewel jailbreaken niet per definitie illegaal is, is het wel in strijd met de gebruikersvoorwaarden van het device. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook je garantie vervallen.

Bron: Arstechnica
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2705 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar doomdesire1993
doomdesire1993
lvl3 XP Farmer
16 minuten geleden

Tja, als Sony zegt dat we maar rekening mee moeten houden dat we games niet meer in bezit hebben, moet Sony er ook maar rekening mee houden dat zij hun hardware niet meer in bezit hebben.

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