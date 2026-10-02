Call of Duty: Modern Warfare 4 toont een verdraaide wereld
Waar de Call of Duty-trailers doorgaans vol explosies, vuurgevechten en bombastische actie zitten, is dat dit keer anders. In de nieuwe Call of Duty: Modern Warfare 4-trailer, waarvan de Koreaanse titel ‘Opoffering’ luidt, zien we voornamelijk hoe rooskleurige propaganda zich vertaalt naar de werkelijkheid.
Je kent ze inmiddels wel uit het echte leven: posters van lachende kinderen, vreedzame gezinnen en een overdaad aan voedsel kunnen de opinie van een volk in positieve zin doen omslaan. Daar lijkt Call of Duty: Modern Warfare 4 flink op in te spelen. In de trailer zien we namelijk hoe dergelijke posters een duistere zijde van een dictatuur weten te verbergen.
Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Begin toch te twijfelen of ik hem toch niet moet halen voor de Campaign. Modern Warfare is toch mijn favoriete serie, alleen beetje teleurgesteld door deel 3 en daarna de andere Call of Dutys. Ik wacht de review even af.
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