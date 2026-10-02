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Call of Duty: Modern Warfare 4 toont een verdraaide wereld

Door Rudy Wijnberg
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Waar de Call of Duty-trailers doorgaans vol explosies, vuurgevechten en bombastische actie zitten, is dat dit keer anders. In de nieuwe Call of Duty: Modern Warfare 4-trailer, waarvan de Koreaanse titel ‘Opoffering’ luidt, zien we voornamelijk hoe rooskleurige propaganda zich vertaalt naar de werkelijkheid.

Je kent ze inmiddels wel uit het echte leven: posters van lachende kinderen, vreedzame gezinnen en een overdaad aan voedsel kunnen de opinie van een volk in positieve zin doen omslaan. Daar lijkt Call of Duty: Modern Warfare 4 flink op in te spelen. In de trailer zien we namelijk hoe dergelijke posters een duistere zijde van een dictatuur weten te verbergen.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2705 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar DTCHRBBT
DTCHRBBT
lvl3 XP Farmer
3 uur geleden

Echt een toffe setting! Heb ook de multiplayer BETA gedaan en was echt verrassend hoe tof die was! Gunplay voelde beter en realistischer dan BO 6/7. Zin in de 22e!

0
Avatar Chrisfluit
Chrisfluit
lvl3 XP Farmer
4 uur geleden

Begin toch te twijfelen of ik hem toch niet moet halen voor de Campaign. Modern Warfare is toch mijn favoriete serie, alleen beetje teleurgesteld door deel 3 en daarna de andere Call of Dutys. Ik wacht de review even af.

0
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