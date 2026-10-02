Call of Duty: Modern Warfare 4 toont een verdraaide wereld

Waar de Call of Duty-trailers doorgaans vol explosies, vuurgevechten en bombastische actie zitten, is dat dit keer anders. In de nieuwe Call of Duty: Modern Warfare 4-trailer, waarvan de Koreaanse titel ‘Opoffering’ luidt, zien we voornamelijk hoe rooskleurige propaganda zich vertaalt naar de werkelijkheid.

Je kent ze inmiddels wel uit het echte leven: posters van lachende kinderen, vreedzame gezinnen en een overdaad aan voedsel kunnen de opinie van een volk in positieve zin doen omslaan. Daar lijkt Call of Duty: Modern Warfare 4 flink op in te spelen. In de trailer zien we namelijk hoe dergelijke posters een duistere zijde van een dictatuur weten te verbergen.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.