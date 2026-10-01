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Dit zijn alle pc-specs voor Call of Duty: Modern Warfare 4

Door Rudy Wijnberg
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Vind jij de PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2 maar voor plebs? Dan behoor je hoogstwaarschijnlijk tot het selecte clubje met een high-end gaming-pc. Mocht je van plan zijn om Call of Duty: Modern Warfare 4 op pc te spelen, bekijk dan nu even onderstaand overzicht met alle pc-specificaties die Call of Duty: Modern Warfare 4 vereist.

Kijkend naar het volledige lijstje valt op dat de minimumvereisten nog niet eens zo zwaar zijn. De game is hierdoor op een flink aantal machines speelbaar, maar wil je er alles uithalen, dan dien je flink in de buidel te tasten. Benieuwd op welke instellingen Call of Duty: Modern Warfare 4 draait? Bekijk dan nu onderstaand schema!

Call of Duty Modern Warfare 4 open beta

MinimumRecommendedRay Tracing (Ultra)
OSWindows 10 64 BitWindows 11 64 BitWindows 11 64 Bit
CPU - AMDAMD Ryzen 5 1400AMD Ryzen 5 3600AMD Ryzen 7 3700X
CPU - IntelIntel Core i5-6600Intel Core i7-8700KIntel Core i7-10700K
RAM8GB16 GB32GB
Video Card – AMDRadeon RX 470AMD Radeon RX 6600 XTRadeon RX 9070 XT
Video Card – NVIDIANVIDIA GeForce GTX 970 / 1060NVIDIA GeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 5070 Ti
Video Card – IntelIntel Arc A580Intel Arc B580x
Video Memory3 GB8 GB16 GB
Storage Space115 GB - SSD required115 GB - SSD required115 GB – SSD Required
NetworkBroadband Internet connectionBroadband Internet connectionBroadband Internet connection
Sound CardDirectX CompatibleDirectX CompatibleDirectX Compatible

En? Gaat jouw pc dit trekken? Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2701 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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