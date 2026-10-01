Dit zijn alle pc-specs voor Call of Duty: Modern Warfare 4
Vind jij de PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2 maar voor plebs? Dan behoor je hoogstwaarschijnlijk tot het selecte clubje met een high-end gaming-pc. Mocht je van plan zijn om Call of Duty: Modern Warfare 4 op pc te spelen, bekijk dan nu even onderstaand overzicht met alle pc-specificaties die Call of Duty: Modern Warfare 4 vereist.
Kijkend naar het volledige lijstje valt op dat de minimumvereisten nog niet eens zo zwaar zijn. De game is hierdoor op een flink aantal machines speelbaar, maar wil je er alles uithalen, dan dien je flink in de buidel te tasten. Benieuwd op welke instellingen Call of Duty: Modern Warfare 4 draait? Bekijk dan nu onderstaand schema!
|Minimum
|Recommended
|Ray Tracing (Ultra)
|OS
|Windows 10 64 Bit
|Windows 11 64 Bit
|Windows 11 64 Bit
|CPU - AMD
|AMD Ryzen 5 1400
|AMD Ryzen 5 3600
|AMD Ryzen 7 3700X
|CPU - Intel
|Intel Core i5-6600
|Intel Core i7-8700K
|Intel Core i7-10700K
|RAM
|8GB
|16 GB
|32GB
|Video Card – AMD
|Radeon RX 470
|AMD Radeon RX 6600 XT
|Radeon RX 9070 XT
|Video Card – NVIDIA
|NVIDIA GeForce GTX 970 / 1060
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
|GeForce RTX 5070 Ti
|Video Card – Intel
|Intel Arc A580
|Intel Arc B580
|x
|Video Memory
|3 GB
|8 GB
|16 GB
|Storage Space
|115 GB - SSD required
|115 GB - SSD required
|115 GB – SSD Required
|Network
|Broadband Internet connection
|Broadband Internet connection
|Broadband Internet connection
|Sound Card
|DirectX Compatible
|DirectX Compatible
|DirectX Compatible
En? Gaat jouw pc dit trekken? Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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