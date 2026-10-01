Call of Duty: Modern Warfare 4 heeft Counter Strike-like modus

Waar ikzelf de singleplayer in Call of Duty-games normaliter het tofste vind, is de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 4 in één klap een stuk interessanter geworden. De 'Collateral'-modus lijkt namelijk een vrij authentieke Counter-Strike-ervaring te bieden.

Verborgen in een pc-update doet Activision de Collateral-modus uit de doeken. De modus doet sterk denken aan Bomb Defusal uit Counter-Strike. Natuurlijk bestaat daar al Search and Destroy voor, maar Collateral schroeft het typische Call of Duty-effect verder terug en introduceert een op cash gebaseerd systeem. De modus bevat dan ook geen custom loadouts, maar vereist dat de speler zijn uitrusting in een in-match store koopt. Leg je het loodje, dan verlies je je huidige uitrusting en dien je nieuwe aan te schaffen met de in-match currency.

Opvallend is ook dat Collateral typische Call of Duty-elementen wegneemt. Zo is er geen automatische health regeneration en komt de killstreak enkel in de vorm van een team-based buy. Daarnaast is het aantal beschikbare wapens flink ingeperkt. In de blogpost ontdekken we de volgende categorieën:

Armor and Perks : Armor Vest, Battle Hardened, Lethal Reach, Fast Hands, Ghost

Equipment : Flash Grenade, Molotov Cocktail, Frag Grenade, Stim, Smoke Wall, Riot Shield

Pistols : Silenced Pistol, Revolver, Akimbo Pistols, Power Pistol

Standard Issue : Shotgun, Light Machine Gun, Marksman Rifle, Silenced SMG, Agile SMG

Tier 1 : Semi Auto Rifle, High Damage Rifle, Burst Rifle, Silenced Rifle, Sniper Rifle

Team Buy : UAV

Wat vind jij van de Collateral-modus? Heb jij liever dat CoD gewoon CoD blijft, of is het hoog tijd dat de franchise wat meer experimenteert met zijn modi? Laat het weten in de comments! Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.