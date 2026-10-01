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Call of Duty: Modern Warfare 4 heeft Counter Strike-like modus

Door Rudy Wijnberg
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Waar ikzelf de singleplayer in Call of Duty-games normaliter het tofste vind, is de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 4 in één klap een stuk interessanter geworden. De 'Collateral'-modus lijkt namelijk een vrij authentieke Counter-Strike-ervaring te bieden.

Verborgen in een pc-update doet Activision de Collateral-modus uit de doeken. De modus doet sterk denken aan Bomb Defusal uit Counter-Strike. Natuurlijk bestaat daar al Search and Destroy voor, maar Collateral schroeft het typische Call of Duty-effect verder terug en introduceert een op cash gebaseerd systeem. De modus bevat dan ook geen custom loadouts, maar vereist dat de speler zijn uitrusting in een in-match store koopt. Leg je het loodje, dan verlies je je huidige uitrusting en dien je nieuwe aan te schaffen met de in-match currency.

Call of Duty Modern Warfare 4 releases 2026

Opvallend is ook dat Collateral typische Call of Duty-elementen wegneemt. Zo is er geen automatische health regeneration en komt de killstreak enkel in de vorm van een team-based buy. Daarnaast is het aantal beschikbare wapens flink ingeperkt. In de blogpost ontdekken we de volgende categorieën:

  • Armor and Perks: Armor Vest, Battle Hardened, Lethal Reach, Fast Hands, Ghost
  • Equipment: Flash Grenade, Molotov Cocktail, Frag Grenade, Stim, Smoke Wall, Riot Shield
  • Pistols: Silenced Pistol, Revolver, Akimbo Pistols, Power Pistol
  • Standard Issue: Shotgun, Light Machine Gun, Marksman Rifle, Silenced SMG, Agile SMG
  • Tier 1: Semi Auto Rifle, High Damage Rifle, Burst Rifle, Silenced Rifle, Sniper Rifle
  • Team Buy: UAV

Wat vind jij van de Collateral-modus? Heb jij liever dat CoD gewoon CoD blijft, of is het hoog tijd dat de franchise wat meer experimenteert met zijn modi? Laat het weten in de comments! Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2701 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl9 NPC 2.0
7 uur geleden

Tja Counter-strike is niet voor niets de grootste en langstlopende online FPS game die er is.

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