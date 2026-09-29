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Call of Duty: Modern Warfare 4 toont alle pc-opties in trailer

Door Rudy Wijnberg
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Houd jij je lekker ver van alle consolediscussies en koop je al jarenlang al je games digitaal voor pc, dan kan onderstaande Call of Duty: Modern Warfare 4-trailer je vast bekoren. In de ultrawide-HDR-trailer zien we namelijk niet alleen nieuwe beelden, maar krijgen we ook alvast een voorproefje van alle opties die de game op pc te bieden heeft.

Call of Duty: Modern Warfare 4 lijkt het succes van weleer weer enigszins te evenaren. De marketingmachine draait in ieder geval op volle toeren en toegegeven, ook ik heb inmiddels de smaak redelijk te pakken. In onderstaande trailer zien we hoe de game op pc draait. Zo kunnen we genieten van ultrawide-support in 4K met ondersteuning voor HDR10+ en Dolby Vision.

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Daarnaast hoeven we niet te vrezen dat de game in multiplayer grafisch minder goed presteert. Dit keer kunnen we bijvoorbeeld raytracing in alle modi aanzetten. Ben je meer van de cijfers? Zet dan even de pc-benchmarktool aan, waarin je live inzage krijgt in de fps, CPU, GPU, ping en packet loss.

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2685 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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