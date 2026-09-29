Call of Duty: Modern Warfare 4 toont alle pc-opties in trailer

Houd jij je lekker ver van alle consolediscussies en koop je al jarenlang al je games digitaal voor pc, dan kan onderstaande Call of Duty: Modern Warfare 4-trailer je vast bekoren. In de ultrawide-HDR-trailer zien we namelijk niet alleen nieuwe beelden, maar krijgen we ook alvast een voorproefje van alle opties die de game op pc te bieden heeft.

Call of Duty: Modern Warfare 4 lijkt het succes van weleer weer enigszins te evenaren. De marketingmachine draait in ieder geval op volle toeren en toegegeven, ook ik heb inmiddels de smaak redelijk te pakken. In onderstaande trailer zien we hoe de game op pc draait. Zo kunnen we genieten van ultrawide-support in 4K met ondersteuning voor HDR10+ en Dolby Vision.

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Daarnaast hoeven we niet te vrezen dat de game in multiplayer grafisch minder goed presteert. Dit keer kunnen we bijvoorbeeld raytracing in alle modi aanzetten. Ben je meer van de cijfers? Zet dan even de pc-benchmarktool aan, waarin je live inzage krijgt in de fps, CPU, GPU, ping en packet loss.

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.