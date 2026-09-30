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The Big Break Showcase 2026

007 First Light krijgt deze week gratis DLC

Door Simon Verbeke
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Superspion James Bond kreeg eerder dit jaar een echte knaller van een game in de vorm van 007 First Light. Kan je maar niet genoeg krijgen van het spionnenleven en wil je meer? Dan hebben we goed nieuws!

Ontwikkelaar IO Interactive heeft namelijk een korte teaser gelost voor DLC die op 1 oktober zal vrijgegeven worden. Nog beter: deze DLC zal gratis worden voor alle eigenaars van de basisgame! We weten nog niet wat de nieuwe content precies zal zijn en de bijhorende teaser geeft ook niet veel weg. We zien een landschap en plots komt daar een auto - is dat een Aston Martin? - voorbijscheuren. Morgen weten we meer!

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007 First Light is nu te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. De Nintendo Switch 2-versie volgt volgend jaar.

Bron: IO Interactive
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 20 reviews 363 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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007 First Light

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

IO Interactive

Uitgever

IO Interactive

Release

27 mei 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Hopelijk een nieuwe missie!

0
Avatar Le_Nutz
Le_Nutz
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Gratis DLC’tje? Kom maar door!

0
Avatar CaptainCarrot
CaptainCarrot
lvl1 Press Start
2 uur geleden

Was een vette game! Maar ik vond hem nou ook weer niet zo speciaal dat ik hem weer opnieuw ga opstarten hiervoor. Over de helft vond ik hem een beetje repetitief worden. Maar dit is wel leuk voor de liefhebbers natuurlijk.

0
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Heb deze game al lang uitgespeeld (wel op 100%, was een toffe game) dus ik ga de game echt niet weer opstarten voor een dlctje. Tenzij je witcher/cd project red/rockstar heet 🤣

Zie liever dat ze zichzelf gewoon volledig op james bond 2 gaan richten want dat lijkt me wel vet... tenzij ik het fout heb en er wel veel animo is voor een dlc 😅

0
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