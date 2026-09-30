007 First Light krijgt deze week gratis DLC
Superspion James Bond kreeg eerder dit jaar een echte knaller van een game in de vorm van 007 First Light. Kan je maar niet genoeg krijgen van het spionnenleven en wil je meer? Dan hebben we goed nieuws!
Ontwikkelaar IO Interactive heeft namelijk een korte teaser gelost voor DLC die op 1 oktober zal vrijgegeven worden. Nog beter: deze DLC zal gratis worden voor alle eigenaars van de basisgame! We weten nog niet wat de nieuwe content precies zal zijn en de bijhorende teaser geeft ook niet veel weg. We zien een landschap en plots komt daar een auto - is dat een Aston Martin? - voorbijscheuren. Morgen weten we meer!
007 First Light is nu te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. De Nintendo Switch 2-versie volgt volgend jaar.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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007 First Light - PS5
007 First Light – Legacy Edition - PS5
007 First Light - Xbox Series X
007 First Light - Incl. Deluxe Upgrade Pack - Nintendo Switch 2
Sony PS5 DualSense® Wireless-Controller – 007 First Light Limited Edition
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Was een vette game! Maar ik vond hem nou ook weer niet zo speciaal dat ik hem weer opnieuw ga opstarten hiervoor. Over de helft vond ik hem een beetje repetitief worden. Maar dit is wel leuk voor de liefhebbers natuurlijk.
Heb deze game al lang uitgespeeld (wel op 100%, was een toffe game) dus ik ga de game echt niet weer opstarten voor een dlctje. Tenzij je witcher/cd project red/rockstar heet 🤣
Zie liever dat ze zichzelf gewoon volledig op james bond 2 gaan richten want dat lijkt me wel vet... tenzij ik het fout heb en er wel veel animo is voor een dlc 😅
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