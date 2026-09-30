007 First Light krijgt deze week gratis DLC

Superspion James Bond kreeg eerder dit jaar een echte knaller van een game in de vorm van 007 First Light. Kan je maar niet genoeg krijgen van het spionnenleven en wil je meer? Dan hebben we goed nieuws!

Ontwikkelaar IO Interactive heeft namelijk een korte teaser gelost voor DLC die op 1 oktober zal vrijgegeven worden. Nog beter: deze DLC zal gratis worden voor alle eigenaars van de basisgame! We weten nog niet wat de nieuwe content precies zal zijn en de bijhorende teaser geeft ook niet veel weg. We zien een landschap en plots komt daar een auto - is dat een Aston Martin? - voorbijscheuren. Morgen weten we meer!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

007 First Light is nu te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. De Nintendo Switch 2-versie volgt volgend jaar.