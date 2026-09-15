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007 First Light voor Nintendo Switch 2 uitgesteld naar maart 2027

Door Bram Noteboom
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Wacht je met smart op 007 First Light voor de Nintendo Switch 2? Je geduld wordt verder op de proef gesteld, want de port is uitgesteld. Dit laat IO Interactive weten via X (Twitter).

007 First Light kwam oorspronkelijk op 27 mei 2026 te verschijnen voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De belofte werd destijds gemaakt dat de Nintendo Switch 2 op een later tijdstip zou arriveren. Nu is deze afspraak niet verbroken, maar er zit wel zand in de motor. De Switch 2-versie van 007 First Light is namelijk uitgesteld naar maart 2027. Dit geeft IO Interactive de tijd om te sleutelen aan de performance van de game op de hybride console van Nintendo. De ontwikkelaar geeft aan wel blij te zijn met de feedback die de game op de Nintendo Switch 2 tot nu toe heeft ontvangen. Tijdens gamescom 2026 was deze variant te spelen en ook tijdens Tokyo Game Show 2026 is IO Interactive erbij met een demo. Verder belooft de gamemaker spoedig nieuwe updates te delen.

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007 First Light is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: IO Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5492 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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007 First Light

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

IO Interactive

Uitgever

IO Interactive

Release

27 mei 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Ja om eerlijk te wezen hoeft het van mij dan ook niet meer.

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