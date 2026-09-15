007 First Light voor Nintendo Switch 2 uitgesteld naar maart 2027
Wacht je met smart op 007 First Light voor de Nintendo Switch 2? Je geduld wordt verder op de proef gesteld, want de port is uitgesteld. Dit laat IO Interactive weten via X (Twitter).
007 First Light kwam oorspronkelijk op 27 mei 2026 te verschijnen voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De belofte werd destijds gemaakt dat de Nintendo Switch 2 op een later tijdstip zou arriveren. Nu is deze afspraak niet verbroken, maar er zit wel zand in de motor. De Switch 2-versie van 007 First Light is namelijk uitgesteld naar maart 2027. Dit geeft IO Interactive de tijd om te sleutelen aan de performance van de game op de hybride console van Nintendo. De ontwikkelaar geeft aan wel blij te zijn met de feedback die de game op de Nintendo Switch 2 tot nu toe heeft ontvangen. Tijdens gamescom 2026 was deze variant te spelen en ook tijdens Tokyo Game Show 2026 is IO Interactive erbij met een demo. Verder belooft de gamemaker spoedig nieuwe updates te delen.
007 First Light is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Ja om eerlijk te wezen hoeft het van mij dan ook niet meer.