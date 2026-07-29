Gerucht: 007 First Light verschijnt in september voor Switch 2
De Nintendo Switch 2-versie van 007 First Light lijkt toch dichterbij dan gedacht. Nieuwe vermeldingen in webshops wijzen op een releasedatum van 16 september, al heeft ontwikkelaar IO Interactive die datum nog niet officieel bevestigd.
Volgens winkelvermeldingen op Amazon Japan en Amazon US verschijnt 007 First Light op 16 september voor de Nintendo Switch 2. De Japanse webshop biedt de game al aan als pre-order, terwijl de Amerikaanse versie wordt omschreven als de Specialist Edition. De prijs in Japan ligt op ¥8.910, wat aansluit bij de prijs van de versies voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. IO Interactive heeft zelf nog geen releasedatum bekendgemaakt, waardoor het voorlopig om een niet bevestigde datum gaat. Toch past 16 september goed binnen het eerder genoemde venster van "late summer", dat de studio eerder deelde na het uitstel van de Switch 2-versie.
De ontwikkelaar maakte in april bekend dat de Nintendo Switch 2-versie van 007 First Light wordt uitgesteld omdat het meer tijd nodig heeft. CEO Hakan Abrak legde later uit dat het team de extra ontwikkeltijd gebruikt om ervoor te zorgen dat de game geen matige port wordt. Volgens hem draait de game al op de nieuwe Nintendo-console, maar wil IO Interactive de prestaties en kwaliteit eerst op het gewenste niveau brengen. De studio wil voorkomen dat spelers de Switch 2-versie als een mindere uitgave zien ten opzichte van de andere platformen.
007 First Light verscheen op 27 mei al voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series. In de game volgen spelers een jonge James Bond die net is toegelaten tot het vernieuwde Double-O-programma van MI6. Of de Nintendo Switch 2-versie daadwerkelijk op 16 september verschijnt, zal IO Interactive naar verwachting binnenkort officieel bevestigen.
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