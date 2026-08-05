Nintendo is erbij tijdens gamescom 2026 en wel met deze 9 games

Nintendo heeft bekendgemaakt welke games het meeneemt naar gamescom 2026. Bezoekers kunnen aan de slag met een mix van first-party en third-party titels, waaronder enkele grote Nintendo Switch 2-releases die voor het eerst speelbaar zijn.

De line-up bestaat uit negen games, verdeeld over bekende Nintendo-franchises en titels van externe uitgevers. Nintendo neemt onder meer Nintendo Switch Sports Resort, Splatoon Raiders en de Pokémon Pokopia Expansion Pass mee naar de beursvloer. Ook third-party games krijgen een prominente plek. Zo zijn 007 First Light, Call of Duty: Modern Warfare 4, EA Sports FC 27, Metaphor: ReFantazio, Minecraft Dungeons 2 en Orbitals speelbaar op de verschillende gamestations in Keulen. Vooral 007 First Light en Call of Duty: Modern Warfare 4 trekken de aandacht, omdat Nintendo de Switch 2-versies van deze games nog niet eerder aan het publiek heeft laten zien. Gamescom biedt bezoekers dus de eerste kans om deze versies zelf uit te proberen. Daarmee lijkt de uitgever opnieuw een van de grotere publiekstrekkers van de beurs te worden. Nintendo heeft echter (nog) geen gamescom showcase aangekondigd.

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Nintendo is tijdens gamescom 2026 te vinden in Hal 9 van de Koelnmesse in Keulen. De beurs vindt plaats van 26 tot en met 30 augustus.