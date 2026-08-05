Nintendo is erbij tijdens gamescom 2026 en wel met deze 9 games
Nintendo heeft bekendgemaakt welke games het meeneemt naar gamescom 2026. Bezoekers kunnen aan de slag met een mix van first-party en third-party titels, waaronder enkele grote Nintendo Switch 2-releases die voor het eerst speelbaar zijn.
De line-up bestaat uit negen games, verdeeld over bekende Nintendo-franchises en titels van externe uitgevers. Nintendo neemt onder meer Nintendo Switch Sports Resort, Splatoon Raiders en de Pokémon Pokopia Expansion Pass mee naar de beursvloer. Ook third-party games krijgen een prominente plek. Zo zijn 007 First Light, Call of Duty: Modern Warfare 4, EA Sports FC 27, Metaphor: ReFantazio, Minecraft Dungeons 2 en Orbitals speelbaar op de verschillende gamestations in Keulen. Vooral 007 First Light en Call of Duty: Modern Warfare 4 trekken de aandacht, omdat Nintendo de Switch 2-versies van deze games nog niet eerder aan het publiek heeft laten zien. Gamescom biedt bezoekers dus de eerste kans om deze versies zelf uit te proberen. Daarmee lijkt de uitgever opnieuw een van de grotere publiekstrekkers van de beurs te worden. Nintendo heeft echter (nog) geen gamescom showcase aangekondigd.
Nintendo is tijdens gamescom 2026 te vinden in Hal 9 van de Koelnmesse in Keulen. De beurs vindt plaats van 26 tot en met 30 augustus.
Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.
Splatoon Raiders
Pokémon Pokopia
007 First Light
Metaphor: ReFantazio
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Niemand geeft echt om een hoop van die third party games die maanden of soms al jaren oud zijn (al zijn dit wel recente werken). We willen Zelda en Mario, geef ons daar wat van.
Nintendo die het moet hebben van de third parties omdat ze zelf niks hebben is best pijnlijk. Baart me ook zorgen voor volgend jaar.
'Meh...' line-up.
Niet verkeerd, hopelijk draait de 007 game goed.
Mw enige interessante. Ben benieuwd of dat beetje knap draait
Ben wel benieuwd of de Switch 2 sommige games een beetje redelijk kan draaien, die speelbaar zijn.
Kom eens een keer met een fatsoenlijke pokemon game...........
007 first light en orbitals zijn wel goede titels al zal ik de eerste waarschijnlijk voor de PS5 kopen voor de betere performance, ik gebruik de Switch (2) voornamelijk docked.