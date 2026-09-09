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gamescom 2026

Kroon jezelf tot kampioen in Nintendo Switch Sports Resort

Door Patrick Lamers
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Natuurlijk kan een Nintendo Direct niet worden gepresenteerd zonder even stil te staan bij het aankomende Nintendo Switch Sports Resort. In deze nieuwe trailer laat Nintendo je kennismaken met Wuhu Island en een nieuwe feature waarbij je jezelf tot kampioen kunt kronen.

Nintendo Switch Sports Resort beschikt over twaalf verschillende sporten die je kunt beoefenen. Sommige zijn enkel competitief, maar een aantal kun je ook gewoon voor de fun spelen. Bijvoorbeeld vliegen met een sportvliegtuigje, of lekker jetskiën over de golven. Op die manier kun je alle hoeken van Wuhu Island verkennen en dingen als banden, munten en fotocamera's verzamelen. In deze nieuwe trailer wordt ook nog even stilgestaan bij het customizen van je personage, want je wil natuurlijk wel in stijl over het eiland kunnen banjeren. Nintendo Switch Sports Resort presenteert ook een gloednieuwe gamemodus in de vorm van Island Crown. In deze offline modus kun je het opnemen tegen de kampioenen van het eiland om zo te klimmen in de ranglijsten.

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Nintendo Switch Sports Resort verschijnt op 22 oktober exclusief voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 187 reviews 2997 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Nintendo Switch Sports Resort
Nintendo Switch Sports Resort

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

22 oktober 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Lijkt gelukkig wel wat meer inhoud te hebben dan die op de Switch, die was echt heel minimaal qua inhoud.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
4 uur geleden

Zal waarschijnlijk wel weer alleen bowlen worden samen met de vrouw.

1
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