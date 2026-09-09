Kroon jezelf tot kampioen in Nintendo Switch Sports Resort
Natuurlijk kan een Nintendo Direct niet worden gepresenteerd zonder even stil te staan bij het aankomende Nintendo Switch Sports Resort. In deze nieuwe trailer laat Nintendo je kennismaken met Wuhu Island en een nieuwe feature waarbij je jezelf tot kampioen kunt kronen.
Nintendo Switch Sports Resort beschikt over twaalf verschillende sporten die je kunt beoefenen. Sommige zijn enkel competitief, maar een aantal kun je ook gewoon voor de fun spelen. Bijvoorbeeld vliegen met een sportvliegtuigje, of lekker jetskiën over de golven. Op die manier kun je alle hoeken van Wuhu Island verkennen en dingen als banden, munten en fotocamera's verzamelen. In deze nieuwe trailer wordt ook nog even stilgestaan bij het customizen van je personage, want je wil natuurlijk wel in stijl over het eiland kunnen banjeren. Nintendo Switch Sports Resort presenteert ook een gloednieuwe gamemodus in de vorm van Island Crown. In deze offline modus kun je het opnemen tegen de kampioenen van het eiland om zo te klimmen in de ranglijsten.
Nintendo Switch Sports Resort verschijnt op 22 oktober exclusief voor de Nintendo Switch 2.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Lijkt gelukkig wel wat meer inhoud te hebben dan die op de Switch, die was echt heel minimaal qua inhoud.
Zal waarschijnlijk wel weer alleen bowlen worden samen met de vrouw.