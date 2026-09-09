Friendly Reminder: Kijk hier om 16:00 de Nintendo Direct

Vandaag, 9 september, gaat om 16:00 uur Nederlandse tijd de Nintendo Direct van september live. Na het succes van de The Legend of Zelda 40th Anniversary-stream van 8 september is het aan Nintendo om dat succes door te zetten. Of dat gaat lukken, gaan we snel zien. De verwachtingen zijn in ieder geval hooggespannen!

Onderstaande livestream gaat op 9 september om 16:00 uur live. De show duurt ongeveer 45 minuten en bevat voornamelijk Nintendo Switch 2-games die nog deze winter moeten verschijnen. Verwacht dus in ieder geval nieuws over Fire Emblem: Fortune's Weave, Nintendo Switch Sports Resorts, The Duskbloods en meer. Of The Legend of Zelda: Ocarina of Time voorbijkomt, is nog maar de vraag. De game is immers gisteren uitvoerig getoond!

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Er gaat overigens een flink gerucht over de potentiële releasekalender van Nintendo de ronde. De hoop is dan ook dat de stream een aankondiging van jewelste bevat. Blijf overigens na afloop van de stream even hangen. Om 16:45 uur gaat namelijk Nintendo Treehouse: Live van start. Nintendo Treehouse staat doorgaans in het teken van de games die we in de Direct hebben gezien, maar die worden dan live gespeeld. Nintendo Treehouse: Live duurt ongeveer 110 minuten.

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Mocht je er niet bij kunnen zijn, maak je dan vooral geen zorgen. Wij kijken namelijk gewoon mee en proberen alles zo snel mogelijk uit te tikken. Zo kun je de Nintendo Direct op je gemak terugkijken en erover lezen. Wat hoop jij te zien tijdens deze Nintendo Direct? Laat het weten in de comments en alvast veel kijkplezier!