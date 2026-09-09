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Friendly Reminder: Kijk hier om 16:00 de Nintendo Direct

Door Rudy Wijnberg
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Vandaag, 9 september, gaat om 16:00 uur Nederlandse tijd de Nintendo Direct van september live. Na het succes van de The Legend of Zelda 40th Anniversary-stream van 8 september is het aan Nintendo om dat succes door te zetten. Of dat gaat lukken, gaan we snel zien. De verwachtingen zijn in ieder geval hooggespannen!

Onderstaande livestream gaat op 9 september om 16:00 uur live. De show duurt ongeveer 45 minuten en bevat voornamelijk Nintendo Switch 2-games die nog deze winter moeten verschijnen. Verwacht dus in ieder geval nieuws over Fire Emblem: Fortune's Weave, Nintendo Switch Sports Resorts, The Duskbloods en meer. Of The Legend of Zelda: Ocarina of Time voorbijkomt, is nog maar de vraag. De game is immers gisteren uitvoerig getoond!

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Er gaat overigens een flink gerucht over de potentiële releasekalender van Nintendo de ronde. De hoop is dan ook dat de stream een aankondiging van jewelste bevat. Blijf overigens na afloop van de stream even hangen. Om 16:45 uur gaat namelijk Nintendo Treehouse: Live van start. Nintendo Treehouse staat doorgaans in het teken van de games die we in de Direct hebben gezien, maar die worden dan live gespeeld. Nintendo Treehouse: Live duurt ongeveer 110 minuten.

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Mocht je er niet bij kunnen zijn, maak je dan vooral geen zorgen. Wij kijken namelijk gewoon mee en proberen alles zo snel mogelijk uit te tikken. Zo kun je de Nintendo Direct op je gemak terugkijken en erover lezen. Wat hoop jij te zien tijdens deze Nintendo Direct? Laat het weten in de comments en alvast veel kijkplezier!

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2557 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
3 minuten geleden

Ok was aardig met deze drie dingen als ik alleen naar Nintendo kijk, want 3rd party support is nu echt geweldig.

- Metroid Ravenous
- Kirby and the World Beyond
- Mario Kart World DLC

Meer was leuk en beter geweest, maar goed 6/10 direct.

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl14 High Score Chaser
6 minuten geleden bewerkt

Toppunten:
- Metroid Ravenous
- Kirby and the World Beyond

Hoogtepuntjes:
- Age of Calamity: Definitive Edition
- Star Fox op GC NSO
- Pikmin 4: Switch 2 Edition
- Mario Kart World DLC

Een 7/10 voor mij.

2
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl14 High Score Chaser
7 minuten geleden

Een nieuwe 3D Kirby! Vet!

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl16 Legend in the Making
9 minuten geleden

Ik dacht bij de eerste beelden Mario!!! … nee krijg je Kirby☹️

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
9 minuten geleden

Alweer Kirby

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
17 minuten geleden

Fatal Fury is wel nice

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl16 Legend in the Making
19 minuten geleden bewerkt

Eternal Anima, lijkt me heel tof, maar ja… turn based🤮

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl11 Commander
20 minuten geleden

Yes. Dit zag er wel heel vet uit. Valt me wel op dat het heeeeeeeeel snel is. Hopelijk gaat het niet ten koste van de Metroidvania gameplay. Dread zat wat mij betreft op het randje. Niet per se erg, maar zou het zonde vinden dat er teveel verloren gaat van de klassieke gameplay. Ik zie wel meer variatie qua gebieden.

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