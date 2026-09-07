Gerucht: Mogelijke releaseplannen Nintendo gelekt

Een YouTube-gebruiker zorgt voor flink wat rumoer binnen de Nintendo-community. De gebruiker, die onder de naam malo392 reageert, zou de dubbele Nintendo Direct van deze week al hebben genoemd voordat Nintendo de presentaties officieel aankondigde.

Volgens VGC plaatste malo392 drie dagen voor de aankondiging een reactie waarin werd gesproken over een “dubbele afspraak” voor Nintendo- en Zelda-fans. Inmiddels weten we dat Nintendo deze week inderdaad twee Directs uitzendt: een speciale Zelda-presentatie en een reguliere Nintendo Direct. Daar blijft het alleen niet bij. Centro Leaks heeft meer claims van dezelfde gebruiker verzameld, waaronder de bewering dat er een nieuwe Super Smash Bros. in ontwikkeling is. Het zou daarbij niet gaan om een port van Super Smash Bros. Ultimate, maar om een nieuwe titel.

Ook zouden een nieuwe Nintendogs, een nieuwe 3D Mario, een pixelart-remake van Super Metroid, een nieuwe Star Fox-adventure en een nieuwe Wario Land in ontwikkeling zijn. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt er ook gesproken over DLC voor Mario Kart World, waarin Fox McCloud een rol zou krijgen. Volgens de claims staan deze projecten gepland voor 2027. Mocht zelfs een deel daarvan kloppen, dan kan Nintendo een behoorlijk stevig jaar tegemoet gaan.

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Toch blijft voorzichtigheid belangrijk. Dat malo392 mogelijk eerder goed zat met de Directs, betekent niet automatisch dat alle nieuwe claims kloppen. Nintendo heeft geen van deze games officieel aangekondigd. Dus lees dit bericht alsjeblieft met een grote korrel zout. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten: de twee Nintendo Directs van deze week kunnen meteen laten zien hoeveel rook er echt bij dit vuur hoort.