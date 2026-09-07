Gerucht: Mogelijke releaseplannen Nintendo gelekt
Een YouTube-gebruiker zorgt voor flink wat rumoer binnen de Nintendo-community. De gebruiker, die onder de naam malo392 reageert, zou de dubbele Nintendo Direct van deze week al hebben genoemd voordat Nintendo de presentaties officieel aankondigde.
Volgens VGC plaatste malo392 drie dagen voor de aankondiging een reactie waarin werd gesproken over een “dubbele afspraak” voor Nintendo- en Zelda-fans. Inmiddels weten we dat Nintendo deze week inderdaad twee Directs uitzendt: een speciale Zelda-presentatie en een reguliere Nintendo Direct. Daar blijft het alleen niet bij. Centro Leaks heeft meer claims van dezelfde gebruiker verzameld, waaronder de bewering dat er een nieuwe Super Smash Bros. in ontwikkeling is. Het zou daarbij niet gaan om een port van Super Smash Bros. Ultimate, maar om een nieuwe titel.
Ook zouden een nieuwe Nintendogs, een nieuwe 3D Mario, een pixelart-remake van Super Metroid, een nieuwe Star Fox-adventure en een nieuwe Wario Land in ontwikkeling zijn. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt er ook gesproken over DLC voor Mario Kart World, waarin Fox McCloud een rol zou krijgen. Volgens de claims staan deze projecten gepland voor 2027. Mocht zelfs een deel daarvan kloppen, dan kan Nintendo een behoorlijk stevig jaar tegemoet gaan.
Toch blijft voorzichtigheid belangrijk. Dat malo392 mogelijk eerder goed zat met de Directs, betekent niet automatisch dat alle nieuwe claims kloppen. Nintendo heeft geen van deze games officieel aangekondigd. Dus lees dit bericht alsjeblieft met een grote korrel zout. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten: de twee Nintendo Directs van deze week kunnen meteen laten zien hoeveel rook er echt bij dit vuur hoort.
Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.
Star Fox
Mario Kart World
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Zul je zien als straks het puntje bij het paaltje komt dat we Wii Music 2, Super Mario Thumb Wrestle Strikers, Drag x Drive 2, Disaster Day of Crisis 2 en een Pixel Art remake van Picross DS krijgen.
Geloof er niets van, dit is te goed om waar te zijn. Een nieuwe 3d mario, een nieuwe smashbros en star fox adventures 2?? Nee nee kan gewoon niet waar zijn
Zou wel leip zijn als dit allemaal waar is.
En dan een dag ervoor nog de Zelda aankondigingen 😎!
Pixelart remake super metroid ? I am leaking ....
Een nieuwe 3D Mario?? Letsgoooo :-)
Mocht dit allemaal kloppen is Nintendo zo lek als een mandje 😋
Correctie @Jolien volgens zei hij niet dat dit alles in de nieuwe Nintendo direct zit. Maar @MooiMan mocht dit inderdaad de direct zijn dan zal ik ze echt wel hoog beoordelen
Yeah right... ik heb ook nog een leak: naast deze titels wordt er ook een nieuwe F-Zero en Wave Race bekend gemaakt!