Nintendo kondigt Zelda-Direct en reguliere-Direct aan

Nintendo heeft twee nieuwe Direct-presentaties aangekondigd voor volgende week. Op dinsdag 8 september om 16:00 uur trapt de Japanse gamegigant af met The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct.

Die presentatie staat volledig in het teken van het 40-jarig jubileum van The Legend of Zelda. Nintendo belooft allerlei nieuws rond de reeks en de livestream duurt ongeveer 30 minuten. Wat er precies wordt getoond, is nog niet bekend. Waarschijnlijk krijgen we nieuwe beelden en meer informatie van de aankomende The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake en/of Zelda-film te zien. Toch is er de kleine hoop dat er ook een nieuw The Legend of Zelda-project of andere remake/remaster wordt onthuld om het jubileum te vieren. Een dag later, op woensdag 9 september om 16:00 uur, volgt een gewone Nintendo Direct. Die presentatie duurt ongeveer 45 minuten en richt zich vooral op games die deze winter naar de Nintendo Switch 2 komen.

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Welke Zelda-games of andere Nintendo-franchises hoop jij volgende week terug te zien tijdens de Directs?