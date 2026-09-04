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gamescom 2026

Nintendo kondigt Zelda-Direct en reguliere-Direct aan

Door Jolien Mauritsz
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Nintendo heeft twee nieuwe Direct-presentaties aangekondigd voor volgende week. Op dinsdag 8 september om 16:00 uur trapt de Japanse gamegigant af met The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct.

Die presentatie staat volledig in het teken van het 40-jarig jubileum van The Legend of Zelda. Nintendo belooft allerlei nieuws rond de reeks en de livestream duurt ongeveer 30 minuten. Wat er precies wordt getoond, is nog niet bekend. Waarschijnlijk krijgen we nieuwe beelden en meer informatie van de aankomende The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake en/of Zelda-film te zien. Toch is er de kleine hoop dat er ook een nieuw The Legend of Zelda-project of andere remake/remaster wordt onthuld om het jubileum te vieren. Een dag later, op woensdag 9 september om 16:00 uur, volgt een gewone Nintendo Direct. Die presentatie duurt ongeveer 45 minuten en richt zich vooral op games die deze winter naar de Nintendo Switch 2 komen.

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Welke Zelda-games of andere Nintendo-franchises hoop jij volgende week terug te zien tijdens de Directs?

Bron: Nintendo
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 98 reviews 1484 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
26 minuten geleden bewerkt

Daarna komt er ook nog een Treehouse dat is alleen interessant als Nintendo een beetje mijn smaak toont

Nintendo heeft wel aangekondigd dat er geen Switch 1 games meer inzitten.

0
Avatar Lonk
Lonk
lvl5 Thread Hunter
39 minuten geleden bewerkt

Het is de hoogste tijd voor Wind Waker en Twilight Princess HD. Als verassing nog dit jaar. Fire Emblem en OOT er nog bij en het jaar is helemaal goed voor mij.🤞

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
48 minuten geleden

Nice, dat wordt uiteraard een release datum voor Ocarina of Time Remake en de bijbehorende Ocarina of Time Switch 2 bundel.

0
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl12 Clout Farmer
52 minuten geleden

Al wordt er alleen maar een releasedatum getoond van de OoT remake ben ik al tevreden. Meestal komen de verwachtingen niet uit bij een Direct(of bijv een State of Play) dus ik wacht het af.
Maar de hype is wel aan hier, zin in🤘🏻🤘🏻

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
53 minuten geleden

De wekker is gezet. De popcorn besteld. Ik ben er klaar voor.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl16 Legend in the Making
57 minuten geleden

Nice, ik ben benieuwd! Ik was al een tijdje aan het afvragen of er nog nieuws zat aan te komen met de OOC remake!

0
Avatar Flappy
Flappy
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Zou tof zijn als ze laten zien dat Majora's Mask ook een remake krijgt. Al is het maar een hint. Wil hem graag nog een kans geven in een nieuw jasje

2
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden bewerkt

Hahah pas nou op met al die hoge verwachtingen!

2
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