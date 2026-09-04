Nintendo kondigt Zelda-Direct en reguliere-Direct aan
Nintendo heeft twee nieuwe Direct-presentaties aangekondigd voor volgende week. Op dinsdag 8 september om 16:00 uur trapt de Japanse gamegigant af met The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct.
Die presentatie staat volledig in het teken van het 40-jarig jubileum van The Legend of Zelda. Nintendo belooft allerlei nieuws rond de reeks en de livestream duurt ongeveer 30 minuten. Wat er precies wordt getoond, is nog niet bekend. Waarschijnlijk krijgen we nieuwe beelden en meer informatie van de aankomende The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake en/of Zelda-film te zien. Toch is er de kleine hoop dat er ook een nieuw The Legend of Zelda-project of andere remake/remaster wordt onthuld om het jubileum te vieren. Een dag later, op woensdag 9 september om 16:00 uur, volgt een gewone Nintendo Direct. Die presentatie duurt ongeveer 45 minuten en richt zich vooral op games die deze winter naar de Nintendo Switch 2 komen.
Welke Zelda-games of andere Nintendo-franchises hoop jij volgende week terug te zien tijdens de Directs?
Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.
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Daarna komt er ook nog een Treehouse dat is alleen interessant als Nintendo een beetje mijn smaak toont
Nintendo heeft wel aangekondigd dat er geen Switch 1 games meer inzitten.
Het is de hoogste tijd voor Wind Waker en Twilight Princess HD. Als verassing nog dit jaar. Fire Emblem en OOT er nog bij en het jaar is helemaal goed voor mij.🤞
Nice, dat wordt uiteraard een release datum voor Ocarina of Time Remake en de bijbehorende Ocarina of Time Switch 2 bundel.
Al wordt er alleen maar een releasedatum getoond van de OoT remake ben ik al tevreden. Meestal komen de verwachtingen niet uit bij een Direct(of bijv een State of Play) dus ik wacht het af.
Maar de hype is wel aan hier, zin in🤘🏻🤘🏻
De wekker is gezet. De popcorn besteld. Ik ben er klaar voor.
Nice, ik ben benieuwd! Ik was al een tijdje aan het afvragen of er nog nieuws zat aan te komen met de OOC remake!
Zou tof zijn als ze laten zien dat Majora's Mask ook een remake krijgt. Al is het maar een hint. Wil hem graag nog een kans geven in een nieuw jasje
Hahah pas nou op met al die hoge verwachtingen!