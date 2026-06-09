The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake aangekondigd voor Nintendo Switch 2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake is officieel aangekondigd. Het gaat hierbij om een complete remake inclusief een volledig nieuwe visuele stijl. Verwacht echter niet te veel van onderstaande trailer, de aankondiging is namelijk nogal summier en wordt afgesloten met een releasewindow voor 2026.
Ja, je leest het goed: The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake komt er echt aan. Hiermee komen de hardnekkige geruchten eindelijk ten einde. In onderstaande aankondiging horen we de iconische muziek die bij liefhebbers direct kippenvel bezorgt. Daarnaast horen we de King of Hyrule een korte introductie geven over de legendarische Hero of Time.
De trailer sluit logischerwijs af met een korte blik op Link die lekker ligt te slapen in zijn Kokiri-hutje. Wederom is de Zelda-game voorzien van een compleet nieuwe artstyle. Helaas is dat echter alles; later dit jaar is Nintendo namelijk voornemens meer van de game te onthullen.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake verschijnt in 2026 voor Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Ocarina of Time is mijn favoriete game, maar wordt niet echt warm van weeral een remake
Ocarina of Time is mijn favoriete game, maar wordt niet echt warm van weeral een remake
Hype, ik vind het niet erg dat er niet meer getoond wordt. Dit is ook alles wat ik hoef te zien, verder slip ik alle info en trailers
Voor mij is dit de eerste game waarvoor ik overweeg om een Switch 2 te kopen. Origineel nooit gespeeld dus ga er dan helemaal fris in. Ben benieuwd naar meer beelden!
Nooit een n64 gehad en daarom ook geen nostalgisch gevoel bij dit deel. Veel later heb ik het nog geprobeerd, maar n64 games zijn slecht oud geworden vind ik.
Blij dat ze deze remaken. Misschien kan ik er nu wel van genieten.
Al blijft a link to the past waarschijnlijk mijn favo zelda.
Voor mij was het gisteren dat OOT uitkwam in 1998 en in de PU stond.
Helaas had ik toen (nog) niet een N64 (verzameling kwam later) maar een game PC.
Door op de PC met ROMS te spelen was ik helemaal flabbergasted.
Nu nog vind ik het prachtig eruit zien maar goed ik wordt oud.
Misschien krijg ik de vrouw zo ver dat ik toch de S2 mag halen :P
En anders moet het maar Sinterklaas cadeau worden voor mijn zoon :P
Zit al tijden te twijfelen om hem opnieuw te spelen voor de derde keer (1: N64, 2: 3DSxl), maar dit is een reden voor mij om de Switch 2 te kopen.
Echt heel veel zin in! De eerste Zelda game die ik vanaf release gelijk kan en ga spelen. De N64 versie heb ik op de Switch gespeeld en is voor mij een van de beste games die ik heb gespeeld.
Maar heel eerlijk, ik moet wel even wennen aan hoe Zelda eruit zag. Tegelijk heb ik hierin wel alle vertrouwen in Nintendo! Laten we hopen dat er snel meer nieuws komt over deze game en de film! Hoe meer Zelda hoe beter.