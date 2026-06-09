The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake is officieel aangekondigd. Het gaat hierbij om een complete remake inclusief een volledig nieuwe visuele stijl. Verwacht echter niet te veel van onderstaande trailer, de aankondiging is namelijk nogal summier en wordt afgesloten met een releasewindow voor 2026.

Ja, je leest het goed: The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake komt er echt aan. Hiermee komen de hardnekkige geruchten eindelijk ten einde. In onderstaande aankondiging horen we de iconische muziek die bij liefhebbers direct kippenvel bezorgt. Daarnaast horen we de King of Hyrule een korte introductie geven over de legendarische Hero of Time.

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De trailer sluit logischerwijs af met een korte blik op Link die lekker ligt te slapen in zijn Kokiri-hutje. Wederom is de Zelda-game voorzien van een compleet nieuwe artstyle. Helaas is dat echter alles; later dit jaar is Nintendo namelijk voornemens meer van de game te onthullen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake verschijnt in 2026 voor Nintendo Switch 2.