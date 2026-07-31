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Gerucht: The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake verschijnt op 11 november

Door Rudy Wijnberg
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Dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 nogal wat losmaakt, moge duidelijk zijn. Ook wij voelen ons genoodzaakt om ieder gerucht aan te grijpen, want je weet maar nooit. Dit gerucht zou echter zomaar eens op iets gebaseerd kunnen zijn. Een theorie omtrent amiibo-releasedata doet namelijk suggereren dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake voor Nintendo Switch 2 op 11 november 2026 verschijnt.

The Legend of Zelda Ocarina of Time gameplay remake

Op Reddit is een interessante theorie verschenen. In de Britse Nintendo Store zijn er namelijk nieuwe amiibo verschenen die de releasedatum 11 november hebben gekregen. Het gaat hierbij om de Sword Kirby and Dragoon- en Noir Dedede and Hydra-amiibo ter ere van Kirby Air Riders. Nu heeft dat natuurlijk niets te maken met The Legend of Zelda, maar dat hoeft volgens de theorie ook helemaal niet. De pagina's zijn inmiddels weer offline, wat de theorie alleen maar meer slagkracht geeft.

Nintendo lijkt namelijk een bepaald patroon te volgen wanneer het aankomt op gamereleases en amiibo. Zo claimt de Redditor het volgende:
“For context the Mineru's Construct amiibo had its date announced before Fortunes' Weave, Meta Knight and Shadow Star had its date announced before Pokopia, and Dedede and Tank Star had its date announced before Rhythm Heaven Groove.”

Update: De redditor heeft het bericht iets aangepast in verband met potentiële tijdzone conflicten. Bij het aanpassen van de klok lijkt de releasedatum van de amiibo op 12 november te staan, wat meer in lijn ligt met de releasecyclus van Nintendo, waarbij first-party-games doorgaans op een donderdag releasen. Het zou dus kunnen dat de game op 12 november komt te verschijnen
*einde update

Vooralsnog heeft Nintendo geen game op de planning staan voor de maand november. Opvallend, want iedere maand lijkt Nintendo een grote game te releasen. Zo verschijnen Orbitals op 3 september (laten we deze even onder augustus scharen), Fire Emblem: Fortune's Weave op 17 september, Nintendo Switch Sports Resort op 22 oktober en Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition op 3 december. Gezien iedereen en zijn moeder november dankzij GTA 6 lijkt te ontwijken, moet Nintendo wel met een knaller in november komen.

Gestoeld op los zand? Wellicht, maar een releasedatum van 11 november 2026 voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake zie ik persoonlijk wel zitten! Dit gerucht volgt vlak Nintendo's aanpassing op de officiele website. The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake is immers voorzien van een PEGI-rating. Dat er wat gaande is, moge duidelijk zijn. Wanneer denken jullie dat de game verschijnt?

Bron: Reddit
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2215 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Elf November is de dag dag mijn heer dag mijn vrouw elf november is de dag dat Zelda mag!!!!!!

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Boek van Zelda komt in oktober toch? Dan krijgen we in september de direct, oktober het boek en November de game?

0
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Alleen is 11 november een woensdag?

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

September: Fire Emblem

Oktober: Nintendo Switch Sport Resort

November: Ocarina of Time Remake

Zou plan technisch mogelijk zijn maar de link (link 😜) met de amiibo’s vind ik vergezocht als het Ocarina of Time amiibo’s waren geweest dan was het 1 + 1.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden bewerkt

Mooie dag mocht dit kloppen.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Mooi week en goed dat ze niet bang zijn voor Gta mocht dit natuurlijk kloppen

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

We zullen t zien. Hebben jullie in de Nintendo store te bowser Crocs al gezien?

0
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