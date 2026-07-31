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Nintendo verkoopt officiële, absurde, mega toffe Mario-clogs

Door Rudy Wijnberg
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Wil je volledig in stijl de zomer in? Bestel dan vooral niet de nieuwe Nintendo-clogs. Dit schoeisel is een vrijwel directe kopie van de klassieke Crocs, maar dan in diverse Mario-getinte thema's. Fashionable? Nee... Vet? Ja!

In de officiële Nintendo Store zijn zeven clogs verschenen (bedankt voor de tip, @Luigi1985). De Crocs-lookalikes zijn in diverse varianten verkrijgbaar, zodat je voor iedere dag een ander type kunt aantrekken. Zo is het mogelijk om clogs te bestellen in een Bowser-, Yoshi-, Super Mario Classic- (ook voor peuters), Peach- en Mario-thema. De Bowser-, Yoshi-, Super Mario Classic- (volwassenen) en Mario-clogs kennen allen een prijs van €69,99. De Super Mario Classic-clogs zijn ook voor kinderen (€54,99) en peuters (€49,99) verkrijgbaar. Mocht je een hakje lekker vinden, dan dien je uit te wijken naar de Classic Platform Peach Clogs à €79,99.

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Nintendo

De Bowser-, Yoshi- en Peach-clogs zijn nu verkrijgbaar. Mocht je geïnteresseerd zijn in de Super Mario Classic- of Mario-clogs, dan moet je nog even wachten. De Super Mario Classic-clogs verschijnen namelijk op 17 september en de Mario-variant op 4 augustus.

Bron: Nintendo Store
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2215 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl9 NPC 2.0
18 minuten geleden

Vindt 70 euro te duur voor schoeisel waar ik de deur niet mee verlaat. Maar die browser versie vind ik echt heel vet.

0
Avatar Hanswezen
Hanswezen
Gameliner
1 uur geleden

Wanneer klaagt Crocs Nintendo aan voor dit designtje?

0
Avatar cloud
cloud
Gameliner
1 uur geleden

Wacht, dit zijn geen Crocs???

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Haha ik heb niks met Crocs, maar deze zijn wel leuk.

0
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