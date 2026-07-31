Nintendo verkoopt officiële, absurde, mega toffe Mario-clogs

Wil je volledig in stijl de zomer in? Bestel dan vooral niet de nieuwe Nintendo-clogs. Dit schoeisel is een vrijwel directe kopie van de klassieke Crocs, maar dan in diverse Mario-getinte thema's. Fashionable? Nee... Vet? Ja!

In de officiële Nintendo Store zijn zeven clogs verschenen (bedankt voor de tip, @Luigi1985). De Crocs-lookalikes zijn in diverse varianten verkrijgbaar, zodat je voor iedere dag een ander type kunt aantrekken. Zo is het mogelijk om clogs te bestellen in een Bowser-, Yoshi-, Super Mario Classic- (ook voor peuters), Peach- en Mario-thema. De Bowser-, Yoshi-, Super Mario Classic- (volwassenen) en Mario-clogs kennen allen een prijs van €69,99. De Super Mario Classic-clogs zijn ook voor kinderen (€54,99) en peuters (€49,99) verkrijgbaar. Mocht je een hakje lekker vinden, dan dien je uit te wijken naar de Classic Platform Peach Clogs à €79,99.

Nintendo

De Bowser-, Yoshi- en Peach-clogs zijn nu verkrijgbaar. Mocht je geïnteresseerd zijn in de Super Mario Classic- of Mario-clogs, dan moet je nog even wachten. De Super Mario Classic-clogs verschijnen namelijk op 17 september en de Mario-variant op 4 augustus.