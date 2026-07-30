Gerucht: Logo The Legend of Zelda 40 jarig-jubileum duikt op
Neem het met een korrel zout, maar op het internet gaat een logo ter ere van The Legend of Zelda's 40-jarige jubileum de ronde. In februari 2026 werd The Legend of Zelda, en daarmee ook Link, Zelda en Ganon, 40 jaar, en zoals we zouden verwachten, is Nintendo voornemens dat te vieren.
Het gedeelde logo door insider 'Necro' Felipe is een recreatie van de leaker zelf. Het uiteindelijke logo moet dan ook geen exacte kopie van het gedeelde werk zijn. Nu is Necro niet per se de meest betrouwbare insider, maar een betrouwbaarder account met de naam Nintendeal onderschrijft de claim. Dat geeft het gerucht net wat meer cachet.
Het gedeelde logo is vrij eenvoudig van opzet. Zo zien we logischerwijs de tekst 40th Anniversary en The Legend of Zelda. Daarbij zien we ook het typische wapen van Hylia, genaamd de Goddess Crest, voorzien van de Triforce. Het is echter de throwback naar 8-bit Link die het logo uniek maakt. Naar verwachting komt het logo op een variatie aan producten te staan. Denk daarbij aan een speciale editie van de Nintendo Switch Pro Controller 2 en een Nintendo Switch 2.
Wat vinden jullie van de opzet en is het reden genoeg om nieuwe accessoires of zelfs een console in huis te halen? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik hoop echt op een officiële viering van het 40-jarige bestaan van de franchise en dit geeft de burger moed! Ik gok nu op vergelijkbare situatie met de 40-jarige viering van Mario tijdens de Direct van september vorig jaar. Ik heb er in ieder geval KNEITERVEEL zin in!
Zou mooi zijn. Nu hopen op speciale edities van Ocarina of Time remake of een Switch 2 in Ocarina of Time stijl.