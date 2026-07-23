Miyamoto verdedigt keuze om Ocarina of Time Remake uit te brengen

In een interview met Famitsu verdedigt Nintendo-eindbaas Shigeru Miyamoto de keuze om remakes uit brengen in de aanloop naar de Ocarina of Time Remake-launch.

Het is wellicht niet altijd het geval geweest bij Nintendo, maar de afgelopen tijd duiken er voldoende remakes op bij de grote N. Zo zagen we vorige maand de release van Star Fox en is The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake een van de meest felbegeerde games van 2026. Miyamoto voelt echter wel de noodzaak om uit te leggen waarom er gekozen wordt voor remakes. Hij claimt dat jonge mensen vaak niet de mogelijkheid hebben om oudere games te ervaren, omdat deze gebonden zijn aan verouderde hardware. Via remakes kunnen deze behoeftes toch nog worden vervuld. Wanneer een remake goed bevalt, kan dat ook deuren openen voor toekomstige ontwikkelingen binnen een franchise en ruimte vrijmaken voor nieuwe entrees dankzij de hernieuwde interesse in de IP.

Some people might say there are a lot of remakes, but after five years, a lot of people have outgrown games and stop playing them. Young people today don’t have the opportunity to play games from 10 years ago, so remaking them to be more playable and releasing them again is a good way to meet the demand. Letting people know the original games also leads to future developments, so we’ve been actively pursuing that recently. Shigeru Miyamoto

Ben jij het eens met zijn mening over remakes? Kan je ook niet wachten om verder te gaan met Assassin's Creed: Black Flag Resynced en Halo: Campaign Evolved? We lezen graag jullie reacties in de comments.