Miyamoto verdedigt keuze om Ocarina of Time Remake uit te brengen
In een interview met Famitsu verdedigt Nintendo-eindbaas Shigeru Miyamoto de keuze om remakes uit brengen in de aanloop naar de Ocarina of Time Remake-launch.
Het is wellicht niet altijd het geval geweest bij Nintendo, maar de afgelopen tijd duiken er voldoende remakes op bij de grote N. Zo zagen we vorige maand de release van Star Fox en is The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake een van de meest felbegeerde games van 2026. Miyamoto voelt echter wel de noodzaak om uit te leggen waarom er gekozen wordt voor remakes. Hij claimt dat jonge mensen vaak niet de mogelijkheid hebben om oudere games te ervaren, omdat deze gebonden zijn aan verouderde hardware. Via remakes kunnen deze behoeftes toch nog worden vervuld. Wanneer een remake goed bevalt, kan dat ook deuren openen voor toekomstige ontwikkelingen binnen een franchise en ruimte vrijmaken voor nieuwe entrees dankzij de hernieuwde interesse in de IP.
Ben jij het eens met zijn mening over remakes? Kan je ook niet wachten om verder te gaan met Assassin's Creed: Black Flag Resynced en Halo: Campaign Evolved? We lezen graag jullie reacties in de comments.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Poll
Poll: Wat is de allerbeste Nintendo-franchise?
Een nieuwe week en dus een nieuwe poll! Dit keer vragen we: wat is volgens jou de allerbeste Nintendo-franchise? Lastig, want de lijst is vrijwel...104 reacties
-
Nieuws
Remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time biedt 'tijdloze gameplay'
Nadat een website-snippet van The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026) vroegtijdig online verscheen, speculeren fans er lustig op los.134 reacties
-
Breaking!
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake aangekondigd voor Nintendo Switch 2
Link sluit de show af! Nintendo onthult The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake voor Switch 2. Kijk nu de trailer van de in 2026 te verschijnen game.119 reacties
Geen probeem met een remake of remaster als het ook een tijdje zit tussen release oude en nieuwe game.
Ik denk dat Nintendo nog veel geld laat liggen door games zelden of nooit te remaken.
Ik bedoel, laat ze eens Smash Bros Melee, Mario Kart Double Dash, Mario Kart Wii of Super Mario 64 opnieuw uitbrengen met minstens Switch 1 graphics. Ik zou alles blind kopen.
Ergens waardeer ik de houding van Nintendo, je speelt een game maar zoals wij 'm ooit hebben bedacht maar ze kunnen met remakes wel een modern publiek bereiken. En laten we eerlijk zijn, het duurt tegenwoordig een eeuwigheid om een nieuwe Nintendogame te krijgen dus als je tussendoor andere studio's eerdere delen laat remaken dan komen er veel meer flow in. Met Mario, Kart, Zelda, Metroid, Smash etc hebben ze zoveel series waar games erom smeken opnieuw uit te kome.
Niks mis met remakes. Zit nu AC Black Flag Resynced met veel plezier te spelen. Persona 3 Reload was een genot om te spelen en ik kijk ook uit naar Halo: Combat Evolved Remake. Ocarina of Time had van mij dan weer niet gehoeven. Die game heb ik later nog eens op de gamecube gespeeld omdat-ie bij de Windwaker zat. Ik kwam er niet doorheen. Ik heb laatst nog eens Link to the Past helemaal uitgespeeld, dat blijft toch mijn favoriet. Maargoed ik heb ook enkel een switch 1 dus ik hoef helemaal niet na te denken of ik de remake van ocarina wil spelen 😁😉
100% niks mis met remakes. Niks mis met remakes de gameplay nagenoeg hetzelfde houden en enkel gfx updaten. Niks mis met remakes die het totaal anders doen (final fantasy VII Remake) en ook helemaal niks mis met remakes die ook functioneren als vervolg delen op laatste game (goed voorbeeld hiervan is Assassin's Creed Black Flag Resynced, het is een Remake van Black Flag maar tegelijkertijd ook een vervolg op Shadows)
Beste Miyamoto, je hoeft je niet te verdedigen. Dit vindt elke zichzelf respecterende gamsr helemaal prima hoor.
Ik heb geen enkel probleem met remasters of remakes. Sommigen zoals bv. The last of us zijn misschien iets te snel uitgebracht als remake omdat de originele game er nog heel goed uit ziet. Die remake had gerust enkele jaren op zich mogen laten wachten.
Na zoveel jaar een remake van een geliefd spel moet kunnen.
De jongeren die eerst zeurden over de graphics bij retrospellen spelen nu massaal Roblox wat in de meeste gevallen grafisch er een stuk slechter uitziet maar als je dat tegen ze zeg snappen ze het niet.
Reason: money