Remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time biedt 'tijdloze gameplay'
Nadat een website-snippet van The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026) vroegtijdig online verscheen, speculeren fans er lustig op los. De remake zou namelijk 'tijdloze gameplay' bieden en dus geen radicale veranderingen doorvoeren.
Het was het hoogtepunt van de afgelopen Nintendo Direct: de aankondiging van The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026). De remake dook al vaker op in de geruchten vóór de show, maar Nintendo heeft het project eindelijk officieel onthuld. Echter, veel werd er niet prijsgegeven over de game. Tenminste, niet direct. Via BlueSky laat de gebruiker TAHK0 weten dat er een website-snippet per ongeluk te vroeg is ingeladen. Hierdoor kon men een blik werpen over de volgende beschrijving:
Een aantal features vallen hierbij op. Dat de visuals en designs naar de moderne tijd worden gebracht, dat viel te verwachten. Echter, het stukje 'tijdloze gameplay' geeft meer weg dan je wellicht zou denken. We hebben het namelijk in de comments gezien: wat voor soort remake wordt The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)? Blijft het trouw aan het origineel of gaat het meer de moderne kant op, zoals Breath of the Wild dat destijds deed? De beschrijving spreekt boekdelen. Het lijkt erop dat de aanstaande remake vooral de vertrouwde gameplaysystemen aanhoudt en daardoor dus een klassieke ervaring in een modern jasje voorschotelt.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026) komt dit jaar nog te verschijnen voor de Nintendo Switch 2.
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Ik ben hier echt super benieuwd naar! Dit was mijn allereerste Zelda game op de N64.
Nooit uitgespeeld, was ook nog erg jong. Lijkt me leuk om hier met een frisse blik in te gaan :)
Ik heb het wel vaker gezegd maar ik hoop echt wel dat ze iets beter naar het leveldesign kijken. Een aantal was echt tenenkrommend slecht. Ik ben dus ook geen OoT fan. Geef mij maar A Link to the Past of The Windwaker.
Als ze maar trouw blijven aan het bronmateriaal.
Ik kijk na al het futuristische gefidel in de soundtrack van de twee meest recente Zelda's (die naar mijn mening de slechtste en minst memorabele soundtracks hebben van de hele franchise) uit naar een upgrade van de onvergetelijke OST van Ocarina of Time. Van die game kan ik werkelijk ieder deuntje mee neuriën 😉
Daarbij hoop ik ook dat ze wegblijven bij het toevoeving van technische snufjes. Zelda is voor mij nog altijd een fantasy/sprookje, vooral van MM had je zo een prentenboek kunnen maken. De nadruk op hedendaagse techniek in de laatste Zelda's was gameplay-technisch misschien leuk, maar is mij lore- en sfeergewijs altijd een doorn in het oog geweest. Dit voelde gewoon niet als Zelda voor mij.
Tijdens de leaks verwachte ik dat ze de 3DS als fundering zouden gebruiken. Een 'luie remake' als in die textures upscalen, UI single screen friendly maken en als we geluk hadden een framerate boost. En heel eerlijk, zelfs daarmee had ik vrede gehad. De 3DS remakes zijn vandaag de dag nog steen goed en prima te spelen.
Geld helaas minder voor Majora's Mask waar ze wat bijzondere aanpassingen voor hebben gemaakt. Al hebben modders die aanpassingen ook alweer gecorrigeerd.
Dat kan dus echt van alles betekenen, haha. Ik zie mensen alweer voorbarige conclusies trekken, zoals gewoonlijk. Om moe van te worden gewoon.
Ik denk dat Nintendo onze nostalgische hartjes wel gaat raken met mooie gameplay beelden. Ik ben sws wel down voor een compacte Hyrule. Hoef geen uren op Epona te zitten om ergens te komen.
Was niet van plan een switch 2 aan te schaffen, maar zodra de beelden bevallen ben ik bang dat ik om ben.
Als we al theorieën gaan loslaten op dit soort nikszeggende marketing leuzen, is de hype wel echt heel groot.
Ik ben echt benieuwd naar de gameplay beelden.