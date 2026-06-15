Nadat een website-snippet van The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026) vroegtijdig online verscheen, speculeren fans er lustig op los. De remake zou namelijk 'tijdloze gameplay' bieden en dus geen radicale veranderingen doorvoeren.

Het was het hoogtepunt van de afgelopen Nintendo Direct: de aankondiging van The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026). De remake dook al vaker op in de geruchten vóór de show, maar Nintendo heeft het project eindelijk officieel onthuld. Echter, veel werd er niet prijsgegeven over de game. Tenminste, niet direct. Via BlueSky laat de gebruiker TAHK0 weten dat er een website-snippet per ongeluk te vroeg is ingeladen. Hierdoor kon men een blik werpen over de volgende beschrijving:

The N64 classic reborn as a full remake for Nintendo Switch 2. Experience Ocarina of Time with stunning visuals, updated designs, and timeless gameplay.

Een aantal features vallen hierbij op. Dat de visuals en designs naar de moderne tijd worden gebracht, dat viel te verwachten. Echter, het stukje 'tijdloze gameplay' geeft meer weg dan je wellicht zou denken. We hebben het namelijk in de comments gezien: wat voor soort remake wordt The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)? Blijft het trouw aan het origineel of gaat het meer de moderne kant op, zoals Breath of the Wild dat destijds deed? De beschrijving spreekt boekdelen. Het lijkt erop dat de aanstaande remake vooral de vertrouwde gameplaysystemen aanhoudt en daardoor dus een klassieke ervaring in een modern jasje voorschotelt.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026) komt dit jaar nog te verschijnen voor de Nintendo Switch 2.