Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time biedt 'tijdloze gameplay'

Door Bram Noteboom

Nadat een website-snippet van The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026) vroegtijdig online verscheen, speculeren fans er lustig op los. De remake zou namelijk 'tijdloze gameplay' bieden en dus geen radicale veranderingen doorvoeren.

Het was het hoogtepunt van de afgelopen Nintendo Direct: de aankondiging van The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026). De remake dook al vaker op in de geruchten vóór de show, maar Nintendo heeft het project eindelijk officieel onthuld. Echter, veel werd er niet prijsgegeven over de game. Tenminste, niet direct. Via BlueSky laat de gebruiker TAHK0 weten dat er een website-snippet per ongeluk te vroeg is ingeladen. Hierdoor kon men een blik werpen over de volgende beschrijving:

The N64 classic reborn as a full remake for Nintendo Switch 2. Experience Ocarina of Time with stunning visuals, updated designs, and timeless gameplay.

Een aantal features vallen hierbij op. Dat de visuals en designs naar de moderne tijd worden gebracht, dat viel te verwachten. Echter, het stukje 'tijdloze gameplay' geeft meer weg dan je wellicht zou denken. We hebben het namelijk in de comments gezien: wat voor soort remake wordt The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)? Blijft het trouw aan het origineel of gaat het meer de moderne kant op, zoals Breath of the Wild dat destijds deed? De beschrijving spreekt boekdelen. Het lijkt erop dat de aanstaande remake vooral de vertrouwde gameplaysystemen aanhoudt en daardoor dus een klassieke ervaring in een modern jasje voorschotelt.

The Legend of Zelda Ocarina of Time gameplay remake

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026) komt dit jaar nog te verschijnen voor de Nintendo Switch 2.

Bron: TAHK0
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

2026

Platforms

NS2
Lees meer
Reacties
Avatar GwendolynW
GwendolynW
lvl2 Journey Awaits!
2 weken geleden om 13:33

Ik ben hier echt super benieuwd naar! Dit was mijn allereerste Zelda game op de N64.
Nooit uitgespeeld, was ook nog erg jong. Lijkt me leuk om hier met een frisse blik in te gaan :)

1
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 11:30

Ik heb het wel vaker gezegd maar ik hoop echt wel dat ze iets beter naar het leveldesign kijken. Een aantal was echt tenenkrommend slecht. Ik ben dus ook geen OoT fan. Geef mij maar A Link to the Past of The Windwaker.

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 09:49

Als ze maar trouw blijven aan het bronmateriaal.

Ik kijk na al het futuristische gefidel in de soundtrack van de twee meest recente Zelda's (die naar mijn mening de slechtste en minst memorabele soundtracks hebben van de hele franchise) uit naar een upgrade van de onvergetelijke OST van Ocarina of Time. Van die game kan ik werkelijk ieder deuntje mee neuriën 😉

Daarbij hoop ik ook dat ze wegblijven bij het toevoeving van technische snufjes. Zelda is voor mij nog altijd een fantasy/sprookje, vooral van MM had je zo een prentenboek kunnen maken. De nadruk op hedendaagse techniek in de laatste Zelda's was gameplay-technisch misschien leuk, maar is mij lore- en sfeergewijs altijd een doorn in het oog geweest. Dit voelde gewoon niet als Zelda voor mij.

0
Avatar Boonbini
Boonbini
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 weken geleden om 09:08

Tijdens de leaks verwachte ik dat ze de 3DS als fundering zouden gebruiken. Een 'luie remake' als in die textures upscalen, UI single screen friendly maken en als we geluk hadden een framerate boost. En heel eerlijk, zelfs daarmee had ik vrede gehad. De 3DS remakes zijn vandaag de dag nog steen goed en prima te spelen.

Geld helaas minder voor Majora's Mask waar ze wat bijzondere aanpassingen voor hebben gemaakt. Al hebben modders die aanpassingen ook alweer gecorrigeerd.

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl11 Commander
2 weken geleden om 07:36

Dat kan dus echt van alles betekenen, haha. Ik zie mensen alweer voorbarige conclusies trekken, zoals gewoonlijk. Om moe van te worden gewoon.

0
Avatar Dre_mk3
Dre_mk3
lvl5 Thread Hunter
2 weken geleden om 02:01

Ik denk dat Nintendo onze nostalgische hartjes wel gaat raken met mooie gameplay beelden. Ik ben sws wel down voor een compacte Hyrule. Hoef geen uren op Epona te zitten om ergens te komen.
Was niet van plan een switch 2 aan te schaffen, maar zodra de beelden bevallen ben ik bang dat ik om ben.

1
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 19:10

Als we al theorieën gaan loslaten op dit soort nikszeggende marketing leuzen, is de hype wel echt heel groot.

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 18:52

Ik ben echt benieuwd naar de gameplay beelden.

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord