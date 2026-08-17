Simu Liu geeft teken van leven over Sleeping Dogs-film
Acteur Simu Liu geeft een compleet transparante update over de naar verluidt geannuleerde Sleeping Dogs-film. De acteur, die spoedig terugkeert als Shang-Chi in The Avengers: Doomsday, is voornemens de Sleeping Dogs-film alsnog te realiseren en heeft een toekomstplan voor de verfilming klaarliggen.
Na het bericht van kungfu-ster Donnie Yen dat de Sleeping Dogs-film in 2025 was geannuleerd, was het Simu Liu die het project al snel overnam. Na de D23-trailer van Avengers: Doomsday feliciteert een X-gebruiker de acteur met zijn terugkeer als Shang-Chi, maar vraagt diegene ook naar de ontwikkelingen rond Sleeping Dogs. In een eerlijk antwoord geeft Liu aan dat er inmiddels een regisseur en producent zijn gevonden. Momenteel is Liu in onderhandeling met Square Enix om tot een deal te komen.
Naar verluidt vertolkt Simu Liu de rol van Wei Shen, de hoofdrolspeler van het in 2012 verschenen Sleeping Dogs. De regisseur is inmiddels ook bekend. Timo Tjahjanto moet de film namelijk gaan schieten. Tjahjanto is vooralsnog geen grote naam binnen de industrie, maar heeft inmiddels films als Headshot, Killers en Nobody 2 op zijn naam staan.
De ontwikkeling van de Sleeping Dogs-film verloopt echter bijzonder traag. Wanneer we de film dan ook kunnen verwachten, is momenteel onbekend.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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