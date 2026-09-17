Serenity Forge, bekend van Doki Doki Literature Club en Slay the Princess, heeft tijdens de XBOX Tokyo Game Show 2026-stream hun nieuwste project onthuld: de visual novel Faraday Blues.

Serenity Forge gaat als een trein de laatste tijd. Gisteren brachten ze zowel Paratopic: Overdub als Roman Sands RE:Build (review komt eraan!) uit en nu hebben ze wederom tijdens een XBOX-show een nieuwe titel uit de doeken gedaan. In Faraday Blues speel je als een dochter die op zoek is naar haar ouders die niet van haar bestaan afweten. Je reist hierbij door drie verbonden, maar tegelijkertijd aparte visual novels en je neemt deel aan de strategische cardgame-mechanics. Je speelt namelijk zogeheten 'character cards' om zo tragische eindes te herschrijven. Dit ga je een hoop doen, want er zijn maar liefst 64 mogelijke eindpunten voor Faraday Blues.

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Faraday Blues is beschikbaar in 2027 voor de pc en Xbox Series X|S.