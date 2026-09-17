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Tokyo Game Show 2026

Serenity Forge werkt aan visual novel en strategische cardgame Faraday Blues

Door Bram Noteboom
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Serenity Forge, bekend van Doki Doki Literature Club en Slay the Princess, heeft tijdens de XBOX Tokyo Game Show 2026-stream hun nieuwste project onthuld: de visual novel Faraday Blues.

Serenity Forge gaat als een trein de laatste tijd. Gisteren brachten ze zowel Paratopic: Overdub als Roman Sands RE:Build (review komt eraan!) uit en nu hebben ze wederom tijdens een XBOX-show een nieuwe titel uit de doeken gedaan. In Faraday Blues speel je als een dochter die op zoek is naar haar ouders die niet van haar bestaan afweten. Je reist hierbij door drie verbonden, maar tegelijkertijd aparte visual novels en je neemt deel aan de strategische cardgame-mechanics. Je speelt namelijk zogeheten 'character cards' om zo tragische eindes te herschrijven. Dit ga je een hoop doen, want er zijn maar liefst 64 mogelijke eindpunten voor Faraday Blues.

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Faraday Blues is beschikbaar in 2027 voor de pc en Xbox Series X|S.

Bron: Tokyo Game Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5525 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Faraday Blues
Faraday Blues

Ontwikkelaar

Serenity Forge

Uitgever

Serenity Forge

Release

2027

Platforms

PC
XBS
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