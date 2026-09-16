Nintendo brengt in oktober 2026 vijf systeembundels uit
Ben je nog in de markt om een Nintendo Switch of Nintendo Switch 2 aan te schaffen? In de herfstdagen van oktober 2026 maak je kans op een mooie deal, want de Japanse gamegigant brengt nieuwe systeembundels naar Europa.
Nintendo-fans weten dit al, maar er stonden al een paar systeembundels gepland voor de maand oktober 2026. Echter, er zijn een aantal opties bijgekomen. Via een persbericht laat het gamebedrijf weten wat de plannen zijn en die delen we maar al te graag met onze lezers. Zie hieronder alles wat je moet weten over de console-releases die volgende maand plaatsvinden in Europa:
|Product
|Releasedatum
|Bevat
|Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort
|22 oktober 2026
|Nintendo Switch 2-systeem,Nintendo Switch Sports Resort (volledige gamedownload), downloadcode voor een individueel Nintendo Switch Online-lidmaatschap van 3 maanden (90 dagen)
|Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition
|29 oktober 2026
|Nintendo Switch 2-systeem met Triforce-versieringen op de achterkant van het systeem, de Nintendo Switch 2-houder, en de Joy-Con 2-controllers. Let op: Bij dit product wordt geen game geleverd.
|Nintendo Switch 2 + Mario Kart World
|29 oktober 2026
|Nintendo Switch 2 console, Mario Kart World (volledige gamedownload), downloadcode voor een individueel Nintendo Switch Online-lidmaatschap van 3 maanden (90 dagen)
|Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe
|29 oktober 2026
|Nintendo Switch console en Mario Kart 8 Deluxe (fysieke versie)
|Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life: Living the Dream
|29 oktober 2026
|Nintendo Switch Lite-systeem (Turquoise),Tomodachi Life: Living the Dream (volledige gamedownload), gratis proefperiode van 30 dagen op Nintendo Switch Online
De prijzen lopen uiteen, maar reken dat je rond de 500 euro moet zitten voor de Nintendo Switch 2-bundels, terwijl de originele Switch en Switch Lite plus game voor een prijs tussen de 250 en 370 gaan. Is er een bundel die jouw interesse heeft? Laat het gerust weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Ik heb de nieuwste zelda switch 2 editie gepreorderd. Plus het hoesje en de pro controller er van. Dus heb verlopig wel genoeg geld uit gegeven;)
Ik wil nog wel een Switch 2 halen maar wacht nog ff op de eerste prijsverlaging...😉
Als iemand een Switch 2 wil dan is die Zelda editie echt een no brainer. Je betaalt wat meer maar je hebt dan echt een vette editie. Of je moet hem echt niet mooi vinden dan is het een ander verhaal.
Had interesse in de Zelda bundel, maar deze was bijna onpreoderbaar. Houd het daarom voorlopig nog even bij de switch 1 😅 De andere bundels zijn voor mij niet interessant of al een keer goedkoper voorbij gekomen volgens mij 🤔