Nintendo brengt in oktober 2026 vijf systeembundels uit

Ben je nog in de markt om een Nintendo Switch of Nintendo Switch 2 aan te schaffen? In de herfstdagen van oktober 2026 maak je kans op een mooie deal, want de Japanse gamegigant brengt nieuwe systeembundels naar Europa.

Nintendo-fans weten dit al, maar er stonden al een paar systeembundels gepland voor de maand oktober 2026. Echter, er zijn een aantal opties bijgekomen. Via een persbericht laat het gamebedrijf weten wat de plannen zijn en die delen we maar al te graag met onze lezers. Zie hieronder alles wat je moet weten over de console-releases die volgende maand plaatsvinden in Europa:

Product Releasedatum Bevat Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort 22 oktober 2026 Nintendo Switch 2-systeem,Nintendo Switch Sports Resort (volledige gamedownload), downloadcode voor een individueel Nintendo Switch Online-lidmaatschap van 3 maanden (90 dagen) Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition 29 oktober 2026 Nintendo Switch 2-systeem met Triforce-versieringen op de achterkant van het systeem, de Nintendo Switch 2-houder, en de Joy-Con 2-controllers. Let op: Bij dit product wordt geen game geleverd. Nintendo Switch 2 + Mario Kart World 29 oktober 2026 Nintendo Switch 2 console, Mario Kart World (volledige gamedownload), downloadcode voor een individueel Nintendo Switch Online-lidmaatschap van 3 maanden (90 dagen) Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe 29 oktober 2026 Nintendo Switch console en Mario Kart 8 Deluxe (fysieke versie) Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life: Living the Dream 29 oktober 2026 Nintendo Switch Lite-systeem (Turquoise),Tomodachi Life: Living the Dream (volledige gamedownload), gratis proefperiode van 30 dagen op Nintendo Switch Online

De prijzen lopen uiteen, maar reken dat je rond de 500 euro moet zitten voor de Nintendo Switch 2-bundels, terwijl de originele Switch en Switch Lite plus game voor een prijs tussen de 250 en 370 gaan. Is er een bundel die jouw interesse heeft? Laat het gerust weten.