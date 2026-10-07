Nolan North zegt altijd 'ja' tegen terugkeer als Nathan Drake
Afgelopen week kwam het gerucht naar buiten dat Naughty Dog zou werken aan een gloednieuw Uncharted-avontuur. In de game zouden Nathan Drake en zijn dochter Cassie een rol spelen. Hoewel Naughty Dog niets heeft bevestigd, geeft Nathan Drake-acteur Nolan North aan dat hij maar al te graag naar het personage zou terugkeren.
Nolan North, gerenommeerd stemacteur die bekend is van zijn rollen als Nathan Drake, Destiny 2, Deadpool en nog veel meer, laat een maand geleden tijdens een Q&A-sessie op Gamergy in Puerto Rico weten dat hij met 100% zekerheid zou terugkeren als Nathan Drake. De vragensessie is een geruime tijd onder de radar gevlogen, maar met het nieuwe gerucht, krijgt bovenstaande sessie plots tractie. Zo antwoordt North op de vraag of hij ja zou zeggen wanneer Naughty Dog hem vraagt om terug te keren als Nathan Drake als volgt:
“I absolutely would. You know, I try to stay in shape, just in case. But yeah, I think it would be… yes, 100%. It was 10 years of work with good friends, good people, a great developer. I can’t see a scenario that I would say no.
I love what I do, and that was such a pivotal role, and the idea of actually doing another one and then coming back to Puerto Rico or Tulsa, or those places, with people going ‘they finally did it, they finally did it’… so, I always keep out hope.
I haven’t heard anything, but you know, it is a business and my God, can you imagine if they if they did? I mean, it would be the biggest announcement in gaming.
And I don’t think that’s hyperbole, I think that’s true. I think that would be… to bring back a storied franchise like that? You just don’t want to make a Kingdom of the Crystal Skull.”
Of Nolan North hierbij een stukje voorkennis had, valt helaas niet te zeggen. Het gerucht is immers niet bevestigd en de woorden ‘in ontwikkeling’ kunnen veel betekenen. Dat North er zin in heeft, mag echter wel duidelijk zijn. Nu maar hopen dat PlayStation dit ook zo ziet.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Tja oké, ik snap hem wel want het is leuk voor hem en hij heeft er een prima tijd gehad maar ik persoonlijk als Uncharted fan ... Ik wil liever een Sam en Sully avontuur, waar in Uncharted 4 de deur al voor wordt opengezet.... Laat Nate gaan joh haha. maar oké als er dan een nieuw deel komt, en het MOET met Nathan Drake zijn, doe dan een nieuw deel met Cassie en een beetje Nate.
Wordt wel weer tijd voor een nieuw deeltje. Het was goed om er even afstand van te nemen, maar de koek is nog zeker niet op voor Uncharted.
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