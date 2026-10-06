CDPR werkt aan performancepatch voor The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered kent op Metacritic een fantastische ontvangst. De game scoort onder critici minimaal een 90 en ook de gebruikers zijn overwegend positief met een score van 85. Toch gonst er op het internet een tegengeluid, want een flink aantal spelers geeft te kennen dat de game helemaal nog niet zo goed draait. Iets waar CD Projekt Red momenteel aan werkt voor een toekomstige patch.
In een post op X geeft CD Projekt Red te kennen dat het momenteel druk bezig is met het produceren van een update voor het recent verschenen The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered. Zo geeft CDPR aan dat er gewerkt wordt aan performanceverbeteringen, waarbij de PS5-versie een hoofdrol speelt. Ook de belichting gaat op de schop, net als de voice-overaudio op consoles. Daarnaast is er ook Oekraïense audio in aantocht en wordt de integratie met Twitch Drops aangepakt.
In userreviews op Steam en in de reacties op X wordt er echter ook veel geklaagd over game-breaking bugs, die bovenaan het lijstje van de ontwikkelaar moeten staan. Om die bugs te achterhalen, verzoekt CDPR je dan ook om eventuele problemen in te dienen via de CDPR-supportpagina. Of de bugs echter ook daadwerkelijk verholpen gaan worden, is nog maar de vraag.
Heb jij The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered al gespeeld? Zo ja, ben je tegen game-breaking bugs aangelopen? Laat het weten in de comments!
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Leuk dat ze de game patchen. Ik zie vooral dat het kleurenpalet anders is t.o.v. het origineel, wat ik een beetje jammer vindt. Hopelijk kunnen ze dit ook nog een beetje tweaken, maar ik vrees er voor. Dat is het nadeel aan next-gen versies en speel ik altijd liever het origineel.
Zowel Skyrim als de GTA 3D klassiekers speel ik nog steeds op de originele manier, want die kleurpaletten zijn het mooist in hun oorspronkelijke versie. Lijkt bij the Witcher 3 ook zo te zijn, al zal ik deze remaster zeker spelen. Heb nooit Hearts of Stone gespeeld, wel Blood & Wine. De game is zo goed, dat ik 'm zeker voor een derde keer volledig zal spelen.
Ik wacht nog even op een aantal patches, nog genoeg toppers om te spelen dit najaar.
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