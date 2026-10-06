CDPR werkt aan performancepatch voor The Witcher 3: Wild Hunt Remastered

The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered kent op Metacritic een fantastische ontvangst. De game scoort onder critici minimaal een 90 en ook de gebruikers zijn overwegend positief met een score van 85. Toch gonst er op het internet een tegengeluid, want een flink aantal spelers geeft te kennen dat de game helemaal nog niet zo goed draait. Iets waar CD Projekt Red momenteel aan werkt voor een toekomstige patch.

In een post op X geeft CD Projekt Red te kennen dat het momenteel druk bezig is met het produceren van een update voor het recent verschenen The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered. Zo geeft CDPR aan dat er gewerkt wordt aan performanceverbeteringen, waarbij de PS5-versie een hoofdrol speelt. Ook de belichting gaat op de schop, net als de voice-overaudio op consoles. Daarnaast is er ook Oekraïense audio in aantocht en wordt de integratie met Twitch Drops aangepakt.

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In userreviews op Steam en in de reacties op X wordt er echter ook veel geklaagd over game-breaking bugs, die bovenaan het lijstje van de ontwikkelaar moeten staan. Om die bugs te achterhalen, verzoekt CDPR je dan ook om eventuele problemen in te dienen via de CDPR-supportpagina. Of de bugs echter ook daadwerkelijk verholpen gaan worden, is nog maar de vraag.

Heb jij The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered al gespeeld? Zo ja, ben je tegen game-breaking bugs aangelopen? Laat het weten in de comments!